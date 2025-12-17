【1位〜6位】12月18日(木)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】獅子座 総合運：★★★★★

目標に向かって、普段以上に意欲的に取り組める日。そんなあなたに協力してくれる人も、たくさん集まってきそうです。まずは、お互いにリラックスできる気軽な話題が〇。なにかを頼むときには、相手を褒めながらお願いして。



恋愛運

最高の恋愛運に恵まれて、ハッピーな気分を味わえそうな1日です。どんな話題でも、正直に本音を伝えて〇。相手と意見が違っても無理にあわせないで。出会いは、これまでとは違う方法を試すのがオススメ。すぐに進展する可能性が大です。



金運

これまで優先的にお金を使ってきた部分で、節約の方法を考えてみるとよさそうな日。お金との関係を改善できるという、手応えを感じることができそうです。大きく節約することよりも、長く続けられることを重視するのがポイント。



ラッキーアイテム：ストール



【2位】魚座 総合運：★★★★☆

積み重ねてきた努力が、今日、ついに花開くかもしれません！しかも、想像以上の結果が出せる可能性も大です。大切なのは、奇抜なことや目立つ行動をしないこと。コツコツと続けてきた方法を、今日もそのまま積み重ねてください。



恋愛運

「言わなきゃよかった」などと、起こした行動を後悔しそうな恋愛運。ただ、なにもしなければ、穏やかに現状維持ができる日でもあります。毎日何度も連絡を取りあっている恋人でも、最低限のやり取りでOKだと考えて。



金運

収入UP、節約、投資など、これまで続けてきたお金の努力が報われる予感！自分のなかで貫いてきたルールは、今日もしっかりと守るのがポイント。また、これまでの努力にプラスできる工夫があれば、取り入れてみてください。



ラッキーアイテム：スーツスタイル



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】水瓶座 総合運：★★★★☆

これまで見向きもしなかったことに、急に興味が湧く運気。そして、興味を抱いたものに手を伸ばすと、幸せを引き寄せることができる日です！気になったことは、早速リサーチしてみて。ふと思い出した人に、すぐ会えるとベスト！



恋愛運

それぞれが真剣に取り組んでいることを話題にすると、恋がすんなりと前進する運気の日です。その中で「一緒に頑張ろう」「力をあわせよう」と励ましあったり協力したりする空気を盛り上げることができると、恋も盛り上がります！



金運

出費もあるかもしれませんが、入ってくるお金にも期待できる運気の日です。｢出したくない｣とお金を握りしめようとすると、入ってくるお金をつかめません。｢もったいない｣ではなく、｢このお金があってよかった｣と感謝して支払いを。



ラッキーアイテム：ペッパーミル



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】双子座 総合運：★★★★☆

今日、知りあった人や話題に上がった人が、今後のあなたの人生に大きな幸運をもたらしてくれるかもしれません。この運気を生かすためにも、小まめに自分の外見をチェックして。服装や髪型が崩れてしまわないように心がけてください。



恋愛運

うれしいことがありそうな恋愛運！手が届かないと思っていた人と仲良くなれたり「まさに理想！」という人と知りあったりするかもしれません。友だちから「こうしてみたら？」と言われたことは、大胆過ぎると思っても、トライして正解。



金運

｢関わりたくないな｣と思うようなサイドビジネスに誘われるかもしれない運気。ただ、人間関係を壊さないまま、断ることができる日でもあります。断るときに、相手が納得する理由は必要ありません。｢気が向かない｣という理由でOK。



ラッキーアイテム：シルク



ラッキーカラー：ピンク

【5位】天秤座 総合運：★★★★☆

心がワクワクして、試してみたいことや行ってみたい場所が出てきそう。早速行動に移すと、自信も運気もさらにアップします！大切なのは、ひとつのやり方にこだわらないこと。別の方法も思いついたら、どんどん試してOKです。



恋愛運

出会った人にひと目ボレされたり、知り合いが急にあなたにドキドキしたりと、モテる1日！恋の幸せを引き寄せるポイントは、背中。「後ろから見ても美しい姿勢を」と意識していると、全身から眩しいほどに魅力が放たれます！



金運

｢勉強になるな｣と思えることにお金を使うと、お金を引き寄せる力がグンと強くなる日です。気になっていた習いごとやセミナーがあれば、改めてチェックしてみて。ただし、お金をかけることはひとつに絞るのがポイントです。



ラッキーアイテム：デンタルリンス



ラッキーカラー：ビビッドイエロー