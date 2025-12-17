【カフェ･ベローチェ】オリジナル黒ねこグッズをプレゼント「黒ねこ冬の満喫キャンペーン」/ 12月18日から

コーヒーチェーン「カフェ･ベローチェ」は、12月18日から「黒ねこ冬の満喫キャンペーン」を全店で開始する。

〈「黒ねこ冬の満喫キャンペーン」概要〉

キャンペーン期間中に会計した税込500円以上のレシート3枚、もしくは税込1,500円以上のレシート1枚を、期間中に店舗内のレジで提示した人に、ランダムでオリジナル黒ねこグッズを1つプレゼントするもの。数量限定で、なくなり次第終了。

実施期間は、2025年12月18日(木)から2026年3月11日(水)。「カフェ･ベローチェ」全店で実施する。

◆第1弾

【期間】2025年12月18日(木)〜2026年1月28日(水)

【賞品】「黒ねこラバーコースター」(5種類) 直径:約9.1〜9.7cm

ステンドグラスから着想を得たデザインの「黒ねこラバーコースター」は、全5種類。滑りにくく、ドリンクによる水滴やシミも拭き取ることができ、日々の手入れもしやすい仕様。

ステンドグラスならではの鮮やかな色彩と幻想的な雰囲気を表現するため、細部の色使いにこだわったという。

テーマは「室内でくつろぐ黒ねこ」。コーヒーカップを用意し、読書の時間にそっと差し出すけなげな姿や、出かけたくて窓の外を見つめそわそわとした様子など、ゆったりと温かな時間が流れる世界観を描いた。

「黒ねこラバーコースター」

◆第2弾

【期間】2026年1月29日(木)〜3月11日(水)

【賞品】「黒ねこ額縁マグネット」(5種類)

縦6cm×横7cm または 縦7cm×横6cm ※サイズは絵柄によって変わる。

「黒ねこ額縁マグネット」も全5種類。テーマは“一人旅”で、絵画のような美しさを表現するため、額縁モチーフを取り入れた。

一人旅ならではの“しみじみとした雰囲気”を感じられる、黒ねこの姿と落ち着いた色合いが魅力としている。朝の澄んだ空気とともに旅を始め、夕暮れに染まる景色を眺め、夜には静けさに包まれる。そんな黒ねこの1日の移ろいを描き、日本各地の冬景色を訪ね歩きながら、ゆったりとした時間を過ごす姿を表現した。

猫型のかまくらで身をひそめる姿、湖でボートに揺られながら山景色を楽しむ姿など、ほっと心が和む黒ねこが愛らしいコレクションとしている。

「黒ねこ額縁マグネット」

