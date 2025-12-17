¥¢¥¸¥¢±Ç²è½é¤Î¥ª¥¹¥«¡¼ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿´Ú¹ñ½÷Í¥¡¢¥»¥Ö¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½»¤à4²¯±ß¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤òÁ´³Û¸½¶â¹ØÆþ
½÷Í¥¤Î¥Á¥ç¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¤¬40²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó4²¯±ß¡ËÂæ¤Î¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤òÁ´³Û¸½¶â¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ç¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¡¢ÍýÁÛ¤Î¡ÈÈþ¿Í±üÍÍ¡É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
12·î17Æü¡¢ÅÐµÊíÆ¥ËÜ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥ç¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¤Ï2022Ç¯3·î¡¢¥½¥¦¥ë¡¦Î¶»³¶è´ÁÆîÆ¶¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó´ÁÆî¡×¤Î¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹1¸Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬¾ù·ÀÌó¤òÄù·ë¡£º£Ç¯11·îËö¤ËÊ¬¾ùÂå¶â¤òÇ¼ÉÕ¤·¡¢½êÍ¸¢°ÜÅ¾ÅÐµ¤ò´°Î»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åö³ºÊª·ï¤Ë¤ÏÊÌÅÓ¤Îº¬ÄñÅö¸¢¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Á´³Û¸½¶â¤Ç¤Î¹ØÆþ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¸½ºß¡¢Æ±¥¿¥¤¥×¤ÎÊ¬¾ù²Á³Ê¤Ï40²¯¥¦¥©¥óÁ°¸å¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥¤¥È¥ó´ÁÆî¤ÏÃÏ²¼8³¬¤«¤éÃÏ¾å16³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢ÀìÍÌÌÀÑ51¡Á84Ö¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Æ¥ë121¸Í¤È¡¢ÀìÍÌÌÀÑ103¡Á117Ö¤Î¶¦Æ±½»Âð21¸Í¡¢·×142¸Í¤Ç¹½À®¡£ºòÇ¯10·îËö¤Ë½×¹©¤·¡¢¸½ºß¤âÆþµï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥ª¥Õ¥£¥¹¥Æ¥ë¤Ë¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬Â¿¿ôµï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£SEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥ç¥ó¥Ï¥ó¤Ï2021Ç¯¤Ë¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤òÊ¬¾ù¤Ç¹ØÆþ¡£¥°¥¡¥ó¥Ò¤Ï2022Ç¯2·î¤Ë84Ö¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Æ¥ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£½÷Í¥¥æ¡¦¥Û¥¸¥ç¥ó¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¥à¡¦¥Ê¥è¥ó¤âÊ¬¾ù¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2020Ç¯¡¢¥¢¥¸¥¢±Ç²è¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Á¥ç¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢º£Ç¯¤âÂ¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¡Ø¥¾¥ó¥Ó¤ÎÌ¼¡Ù¡Ø»¦¿Í¼Ô¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢12·î24Æü¤«¤é¤ÏDisney¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥³¥ê¥¢¡Ù¤¬ÇÛ¿®Í½Äê¡£º£¸å¤ÏNetflix±Ç²è¡Ø²ÄÇ½¤Ê°¦¡Ù¡¢±Ç²è¡ØÉü½²µ´¡Ù¤Ê¤É¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Á¥ç¡¦¥è¥¸¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1981Ç¯2·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1997Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤«¤é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤éÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£1999Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBC¥É¥é¥Þ¡Ø¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£ÆÃ¤Ë¡¢KBS¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿±éµ»¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤Ç¤Ï¾åÉÊ¤À¤¬ñÙ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯Ç½Å·µ¤¤ÊÀ³Ê¤ÎÈþ¿Í±üÍÍ¥è¥ó¥®¥ç¤ò¹¥±é¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡£