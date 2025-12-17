「ICO」はなんの略？コーヒーに関連する言葉！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「ICO」はなんの略語？

「ICO」はなんの略か知っていますか？

答えは3つの英単語から成ります。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「International Coffee Organization」を略した言葉でした！

ICOとは、世界のコーヒー市場の需給バランス、価格の安定、持続可能な発展を目指す政府間組織「国際コーヒー機関」のこと。

1962年に制定された「国際コーヒー協定（ICA）」の運営を管理するための機構として1963年に設立され、本部をロンドンに置いています。

現在は、輸出割当制度に代わり、コーヒーに関する統計整備や気候変動対策など、様々な課題について協議する場となっているそうですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

