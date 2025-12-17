「ICO」はなんの略？コーヒーに関連する言葉！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「ICO」はなんの略語？
「ICO」はなんの略か知っていますか？
答えは3つの英単語から成ります。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「International Coffee Organization」を略した言葉でした！
ICOとは、世界のコーヒー市場の需給バランス、価格の安定、持続可能な発展を目指す政府間組織「国際コーヒー機関」のこと。
1962年に制定された「国際コーヒー協定（ICA）」の運営を管理するための機構として1963年に設立され、本部をロンドンに置いています。
現在は、輸出割当制度に代わり、コーヒーに関する統計整備や気候変動対策など、様々な課題について協議する場となっているそうですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
Ray WEB編集部