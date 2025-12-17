【クラランス】高島屋大阪店で輝くホリデーコレクションを開催！

クラランスのホリデーコレクション「The gift of glow」が、2025年12月17日（水）から12月23日（火）まで、髙島屋大阪店にて開催されます。この期間限定イベントでは、贈り物にもぴったりなスキンケア＆メイクアップアイテムが揃い、さらにエングレービングサービスや限定ギフトも登場します。クラランスの美しいアイテムで、ホリデーシーズンを一層華やかに彩りませんか？

限定復刻！「コンフォート リップオイル インテンス」

コンフォート リップオイル インテンス

クラランスの大人気「リップコンフォートオイル」から、過去に人気だった限定コレクションが再登場！

特に注目は、「コンフォート リップオイル インテンス」の復刻版。軽やかなテクスチャーでありながら、ひと塗りで鮮やかな高発色と、ツヤやかな輝きを持続します。

全6色の限定カラーが揃い、唇にうるおいと艶を与えるこのリップオイルは、ホリデーシーズンにぴったり。大切な人へのギフトとしても、自分へのご褒美としても最適です♪

エングレービングサービスで世界に一つだけの特別ギフト

フィックス メイクアップ N

「フィックス メイクアップ N」や「リップコンフォートオイル」を購入した方には、エングレービングサービス（刻印）が無料で提供されます！

お名前や大切な方へのメッセージを刻印して、あなただけの特別なアイテムに。プレゼントにもぴったりな、唯一無二のアイテムが完成します。

このサービスは、髙島屋大阪店のイベント会場でのみ提供されており、数量限定なのでお早めにチェックしてみてください♪

贈り物にもぴったり！限定スペシャルギフト

クラランスのホリデーコレクションには、スペシャルギフトや限定キットも登場します。

人気アイテムがセットになったお得なキットや、数量限定のギフトセットが販売され、どれもホリデーシーズンの特別な贈り物にぴったり。

さらに、髙島屋大阪店限定で、リップ製品を2本お買い上げのお客様には、ホリデーギフトに最適なミラー付きポーチがプレゼントされる嬉しい特典も！

数量限定なので、早めの訪問をお勧めします♪

ホリデーシーズンを彩る、特別なギフト

クラランスのホリデーコレクション「The gift of glow」は、贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりなアイテムが揃っています。

髙島屋大阪店の期間限定イベントでは、人気アイテムの復刻や特別なギフトが登場し、ホリデーシーズンにふさわしい華やかな輝きを届けてくれます。

大切な人との素敵なひとときを、クラランスのアイテムで美しく彩りましょう♡ ぜひ、この機会をお見逃しなく！