国民・玉木代表の今年の漢字は「増」　「議席も手取りも増えたと言える年に」　企業団体献金の規制強化法案「正月返上してでも閉会中審査を」

国民民主党の玉木代表は17日、自身の「今年の漢字」に「増」を選んだ。

玉木氏は、「参院選でも議席が4倍超、比例（の得票）が野党第1位になった。第2ステージに行く、次へ向かう1年だったという気がする」と、この1年を振り返った。

そして、「ガソリンの暫定税率が廃止になった。さらに103万円の壁が178万円に引き上がれば手取りが増える。議席も手取りも増えたと言える年にしたい」と、「今年の漢字」に「増」を選んだ理由を説明した。

17日に会期末を迎えた臨時国会では、与党が提出したものの成立を断念した議員定数削減法案や、各党が提出した企業・団体献金の取り扱いに関する法案などを継続審議とすることが決まった。

玉木氏は、「裏金問題をはじめとして、政治とカネの問題が政治に対する不信を招いた一番の元凶だ。まず企業・団体献金規制について成案を得ることが急がれる。与野党を超えた責任だ」と指摘した。

さらに、「正月を返上してでも、企業・団体献金の規制強化についての法案審議、閉会中審査を行うべきだ」と強調し、「休むことなく、政治とカネの問題についてはスピード感を持って先送りせずにやっていくことが必要だ」との考えを示した。