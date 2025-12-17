元お笑いコンビ「アジアン」でピン芸人の馬場園梓（44）が17日、自身のインスタグラムを更新。大物女優との2ショット写真を披露した。

馬場園は「『絶対零度 〜情報犯罪緊急捜査〜』最終回をご視聴いただき、誠に誠に、ありがとうございました！！」と感謝。「ついに終わってしまいました！！さみしいです。。。」と出演ドラマを振り返り、「優しくてあたたかいみなさまに囲まれ、連日撮影に行くのが楽しみでした！全部の仕事、このメンバーがいいです」と名残惜しんだ。

そして大阪府堺市出身の馬場園は「地元の大スターでもある沢口靖子さんと共演させてもらえたこと、本当にめちゃくちゃ嬉しかったです！！」と、2ショット写真をアップ。「なんて美しくてかわいい方！！」と絶賛しつつ、「まだびっくりしてます！！またみなさまとお会いできるよう、日々精進いたします！」と伝えた。

15日に最終回を迎えたフジテレビ月9ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」は、2010年に始まった「絶対零度」シリーズの最新作。月9初主演の沢口は、情報犯罪を解決する刑事役を演じ、馬場園はクセ者キャラの警部補として出演した。