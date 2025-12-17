読売３３３終値、５９円安の４万２８４５円…２営業日連続で下落

１７日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比５９円５３銭（０・１４％）安の４万２８４５円８７銭だった。

２日連続で下落した。３３３銘柄のうち、６割超にあたる２０９銘柄が値下がりした。

前日の米株式市場では、米失業率が市場予想を上回り、ダウ平均株価（３０種）が下落した。東京市場でも東証プライム銘柄の半数以上が値下がりした一方、日経平均への影響度が大きい半導体関連株などが上昇し、売り買いが交錯する展開となった。

個別銘柄の下落率は、光学機器大手ニコンの２・８２％が最も大きく、ソニーフィナンシャルグループ（２・６６％）、楽天銀行（２・６５％）と続いた。

上昇率は、メモリー半導体を手がけるキオクシアホールディングス（７・０４％）、住友金属鉱山（４・７７％）、ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ（４・２２％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１２８円９９銭（０・２６％）高の４万９５１２円２８銭だった。３営業日ぶりに上昇した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、１・１１ポイント（０・０３％）低い３３６９・３９。