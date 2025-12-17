3つの言葉に共通して入るひらがなを探す脳トレクイズ！ 空欄に当てはまる2文字とは？ 直感力と言葉への感度が試される人気パズルです。

写真拡大

3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！

直感力とことば感覚が試される脳トレ問題です。あなたはどれくらいで正解できるでしょうか？

問題：□□こうち／お□□／□□そり

□に入るひらがな2文字は何でしょう？

□□こうち
お□□
□□そり

答えを見る






正解：かみ

正解は「かみ」でした。

▼解説
3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。

かみこうち（上高地）
おかみ（女将）
かみそり（剃刀）

どれも「かみ」が共通して入る言葉になっています。こうした共通文字クイズは語彙力アップにも役立ちますよ。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)