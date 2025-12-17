帰省時の手土産にしたい「千葉県のお土産」ランキング！ 2位「楽花生パイ」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始は、久々に会う大切な人たちとの再会が楽しみな季節。親しい間柄だからこそ、気の利いた手土産を選んで感謝の気持ちを伝えたいという人も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「帰省手土産に関するアンケート」を実施しました。
その中から、帰省時の手土産にしたい「千葉県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「ピーナッツの香ばしさとパイ生地のサクサク感がマッチしていて、甘さ控えめで大人から子どもまで楽しめるから」（40代男性／静岡県）、「見た目にも可愛らしく、食べると素朴で懐かしい味わいが広がるから」（30代男性／富山県）、「千葉県産の落花生を100％使用していて美味しい」（60代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
回答者からは「千葉らしさが一目で伝わる可愛い落花生型の最中で、手土産としてのインパクトが抜群」（40代男性／大阪府）、「これ、嫌いな人いないと思うほど私が好きで、友人たちにおすすめしたら2人、大ファンを作りました！帰省の時は毎度頼まれます」（30代女性／東京都）、「パッケージが可愛いので、小さい子も喜ぶ」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
2位：楽花生パイ（オランダ家）／39票2位にランクインしたのは、オランダ家の「楽花生パイ」でした。千葉県産の落花生を丁寧に裏ごしして白餡に練り込み、それをサクサクのパイ生地で包んで焼き上げたお菓子です。落花生の香ばしさと白餡の優しい甘さが特徴で、緑茶にもコーヒーにも合うと評判。個包装で日持ちするため、職場や親戚など、配る相手が多いときの手土産としても人気を集めています。
1位：ぴーなっつ最中（なごみの米屋）／61票堂々の1位は、なごみの米屋の「ぴーなっつ最中」でした。千葉県特産の落花生をモチーフにしたかわいらしい形の最中です。落花生の形をした皮の中に、千葉県産落花生を使った特製の餡がぎっしりと詰まっています。落花生の香ばしい風味と餡の上品な甘さが絶妙にマッチしており、千葉土産の定番中の定番。見た目のかわいらしさとおいしさから、手土産として高い評価を得ました。
