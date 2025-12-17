普通免許の「画期的キャンピングカー」に大反響

2017年の道路交通法改正で運転免許の種類が変わったことで、キャンピングカーのなかでもトラックをベースにした「キャブコン」に乗れないという人も増えています。

そんななか、いすゞが用意する「普通免許で乗れる」キャブコンタイプのキャンピングカー「エクスペディションストライカー」に注目が集まっています。

さまざまな種類があるキャンピングカーですが、なかでもトラックをベースにした「キャブコン」は、トラックならではの設計の自由さを活かし、広大な居住スペースが魅力です。

主に小型トラックをベースとしており、広く平らな荷台部分を居住スペースとすることで、商用バンをベースとしたキャンピングカー「バンコン」とは違い、設計の自由度が高く、広い居住部を確保することができます。

現在は、ミニマルな軽トラックサイズのものから、2tトラックサイズの本格的なものまで多彩に用意されており、キャンピングカーとしては非常にポピュラーなジャンルとなります。

しかし2017年3月に道路交通法が改正され、準中型免許が新設。これに伴い、普通免許では、運転できるクルマが「最大積載量2t未満・車両総重量3.5t未満」とランクダウンしています。

2tトラックをベースにしたキャブコンは車体が重くなるため、現行の普通免許では運転できません。

キャンピングカーを展開する架装メーカー各社は、これに頭を悩ませています。

そんななか、いすゞが展開する「EXPEDITION STRIKER（エクスペディションストライカー）」は、現行の普通免許所持者でも、本格的なキャンピングを楽しめるキャブコンです。

ベースとなったのは、2024年7月に発売された小型トラック「エルフミオ」です。

最大積載量1.3t・車両総重量3.4tと、法改正後の普通免許に対応させたコンパクトなトラックで、働き手の少ない運送業、特にラストワンマイル輸送における運転手不足の解決策として注目を集めています。

いすゞでは、このエルフミオに対し、重量があり乗り心地などが求められるキャンピングカーの架装ベース向けのシャシ「Travio（トラヴィオ）」を開発。2024年11月に発表しました。

エルフミオとは異なる専用テーパーリーフサスペンションやリアスタビライザーを採用し、重量のあるキャンピングの架装に耐える走行安定性を確保しています。

エクスペディションストライカーはこのシャシを採用。キャンピングカーに求められる耐久性や乗り心地、安定性を実現しました。

パワートレインは1.9リッターディーゼルエンジン×6速ATの組み合わせで、AT限定免許でも運転可能。誤発進抑制機能やプリクラッシュブレーキ（直進時）など、乗用車に近い内容の最新の先進機能も搭載し、トラックに乗り慣れていなくても気軽に運転できます。

ボディは、いすゞと日本特種ボディーが共同開発したもので、初のオールアルミを採用。従来モデルより150kgの軽量化を図ることで、普通免許の重量条件への合致と軽快な運転感覚を実現。

サイズは全長4955mm×全幅1800mm×全高3000mm。従来のキャブコンよりもかなり小さく乗用車感覚の取り回しにより、駐車スペースの狭いところや狭隘な道でも問題なく入れます。

さらに、運転席・助手席のあるキャブ部と居住スペース間の接続は、通常は溶接で繋げるのに対し、エクスペディションストライカーではあえて堅牢な溶接は採用せず、ねじりへの余裕を持たせています。

これにより、車体が大きく傾き歪むような荒れた路面で、車体の動きの制限が少なくなり、悪路走破性の向上に寄与しています。

室内は、通常のキャブコンと遜色のない広々とした空間で、3列シートで乗車定員7名、就寝定員は6名を確保します。

シンクや水回り、家庭用エアコンや電子レンジ、冷蔵庫、AC100Vコンセントなどキャブコンらしい充実した生活設備を標準装備します。

ラインナップはポータブル電源を利用する「シンプル電装モデル」と、鉛電池のサブバッテリーを積んだ「スタンダード電装モデル」を用意します。

販売は日本特種ボディーに加え、全国12箇所の販売店・販売協力店で扱っており、価格（消費税込）はシンプル電装モデルが1033万9760円、スタンダード電装モデルが1069万4285円となっています。

そんなエクスペディションストライカーですが、SNSなどにはキャンピングカーユーザーからの関心を集めており、さまざまなコメントが寄せられています。

「ちょっと気になる」「普通免許なのはいいね！」「キャブコンにしてはコンパクト」など、やはり絶妙なサイズ感や普通免許での運転を可能にした点が評価されています。

また、「かっこいい…」「なんか強そう笑」など、エクステリアデザインに言及する人のほか、「間違いなく買う」など、購入に強い意欲を見せる人もいました。