SEVENTEENのメインボーカルであるDKとSEUNGKWANが、新ユニット DxSを結成。1stミニアルバム『Serenade』を2026年1月12日にリリースする。

（関連：【映像あり】SEVENTEEN DK＆SEUNGKWANによる新ユニット DxS、1stミニアルバムトレーラー）

DxSは本日12月17日0時、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルを通じて今作のトレーラー『An Ordinary Love』を公開。映像内では、それぞれ異なる軌跡に立つ恋人たちの物語が描かれている。DKは返事のない電話を切ることができない姿を見せ、続けて同じ空間にいながらも、まるで別の世界に置かれているかのようなDKと恋人の時間が映し出される。枯れてしまった植物、干からびた果物など、至る所に配置されたオブジェは、2人の関係を象徴しているかのようだ。しかし単調だったDKの日常は、偶然の出会いと共に新たな緊張感を帯びていく。

一方、SEUNGKWANはアルバイト店員として登場。客が持ってきた漫画本を見て、過ぎ去った恋の場面を思い浮かべる。素朴だが温かかった記憶に浸るのも束の間、急いで客へ本を手渡そうとした拍子に1冊を落としてしまう。慌てて客を追いかけるSEUNGKWANの姿が『Blue』という漫画のタイトルと交差し、アルバムのストーリーへの好奇心を掻き立てるような映像となっている。

アルバム名『Serenade』は、“夜に歌う愛の歌（Serenade）”という意味を持つ。DKとSEUNGKWANは、出会いと別れの間にあるすべての過程を自分たちならではの感性的なストーリーテリングで描き、冬の感性に満ちた1枚を完成させた。倦怠やすれ違い、新たな始まりまで、ごくありふれた愛の中にある多彩な瞬間を収め、誰もが深く共感し感情移入できるような作品になるという。

なお、今作の日本発売日は1月22日を予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）