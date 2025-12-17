Photo: ギズモード・ジャパン

自分の時間を、AIと共に取り戻そう。

多数のPCをラインアップしているLenovo。新しく登場した「Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 10」は、ノートPCとタブレットの機能を併せ持つフレキシブルなAIパソコンです。

と同時に、近年活用の幅が広がってきているAI機能も抜かり無し。Windows独自のAI機能がサクサク動く、Copilot+ PCに準拠した高いスペックも持ち合わせています。まさに、使いやすさと賢さの両立ですね。

最近、仕事や家事の忙しさで趣味を楽しむ時間が減ってきたという編集部員の綱藤（あみとう）が、この「Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 10」を実際に使用。その使いやすさと便利なAIも相まって、自分の時間を生み出すことに成功したそうですよ。

このAIパソコンを、綱藤はどのように活用したのか。タブレット機能とペンがあることで、仕事での写真編集や趣味で使う3D CADアプリの利用が捗っているようですよ。

「Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 10」ってどんなPC？

今回綱藤が使った、「Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 10」。

スペックをおさらいすると…。

・CPUはインテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 256V ・AI処理を専門とするNPUを搭載 ・Copilot+ PCに準拠 ・2-in-1で、ノートPCにもタブレットにもなる。専用のペンも付属 ・1.32kgの軽さで持ち歩きやすい

といった感じ。

2-in-1仕様だから、ノートPCモードでオンライン会議や原稿執筆はもちろん、タブレットモードにしてペンやタッチ操作に特化した操作もお任せ。綱藤はタブレットモードで図面作成ソフト｢Shapr3D｣を操作するのがお気に入りなんだとか。

Photo: ギズモード・ジャパン

また、ディスプレイは14型の解像度2.8Kと高精細。さらにLenovo独自のPureSight OLEDディスプレイのおかげで、非常に鮮やかな発色を実現しています。DCI-P3カバー率100%の広い色域に加え、リフレッシュレート120Hzと視覚的にも心地良い。

Copilot+ PCならではのAI機能であるWindows Studio Effectsやリコール、それに標準ブラウザMicrosoft Edgeで使えるAIアシスタントのCopilotなど、PCの随所でAI機能が活躍しています。綱藤も独自のAIの使い方を見出したようで、時間を効率的に使うためのTipsが盛りだくさんです。ぜひ動画でその様子を確認してみてください。

仕事でも趣味でも快適に使える、2-in-1スタイル。インプットとアウトプットの両面からユーザーを助けてくれる、数々のAI機能。

これらを併せ持った「Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition Gen 10」を使えば、どんな人でも「やりたいことを楽しむ時間」を取り戻せるはずです。賢いAIパソコンは、あなたの可能性を広げる、最高の相棒になってくれるでしょう。

Source: Lenovo