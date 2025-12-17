¡ÖÌð¸ý¿¿Î¤¡¢º£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î⁉¡×à·ãÊÑáºÆº§¡õ½Ð»º·Ð¤¿à42ºÐ¶á±Æá¤Ë¾×·â¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖºÇ¶á²Ä°¦¤¤¤¬Áý¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÉ½¾ðºÇ¹â¡×
Ä¹¤¤È±¤ÎÌÓ¤ò²¼¤í¤·¤¿¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤Ç¡Ä
¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£Ã¦Âà¤«¤é20Ç¯¡Ä¡£ºÆº§¤ä½Ð»º¤ò·Ð¤¿¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Îà·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TikTok¤Ç¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÌð¸ý¿¿Î¤(42)¡£È±¤ÎÌÓ¤ò²¼¤í¤·¡¢¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÌð¸ý¿¿Î¤º£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î?¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬ºÇ¹â¡×¡ÖºÇ¶á¤Î¤ä¤°¤Ã¤Á¤ã¤ó¥«¥ï¥¤¥¤¤¬Áý¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÈ´·²¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖºÐ½Å¤Í¤Æ¤â¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ã‼ÍýÁÛ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Ìð¸ý¤Ï1998Ç¯¤Ë¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×Âè2´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ15ºÐ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢2005Ç¯22ºÐ¤Î»þ¤ËÃ¦Âà¡£11Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¾»Ìé¤È·ëº§¤·13Ç¯¤ËÎ¥º§¡£18Ç¯¤ËºÆº§¤·19Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢21Ç¯¤ËÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£