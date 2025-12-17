「ユニクロ」年末祭＆新年祭を開催！ お得なセール商品や豪華なノベルティを展開
「ユニクロ」は、12月19日（金）〜12月31日（水）の期間「ユニクロ年末祭」を、2026年1月1日（木）〜2026年1月8日（木）の期間「ユニクロ新年祭」を、全国の店舗で開催する。
【写真】豪華なラインナップ！ 年末祭と新年祭のノベルティ
■新商品や復刻品も登場
今回開催される「ユニクロ年末祭」と「ユニクロ新年祭」は、さまざまな新商品やセール商品、ノベルティ施策が展開される期間限定のお得な企画。
12月19日（金）からは、冬の必需品「ヒートテック」と「ヒートテックボアスウェットパンツ」、ギフトに最適な「フリースジャケット」や、年末年始のおでかけに使える「バギーカーブジーンズ」が、お得価格で販売される。
また、グラフィックTシャツブランド「UT」より、人気ゲーム『たまごっち』やラブブで話題の「POPMART」とコラボした新商品が順次登場し、各モチーフがデザインされた「Tシャツ」や「ハーフジップスウェットシャツ」がそろう。
加えて2026年1月1日（木）からは、「＋J（プラスジェイ）」の特別コラボコレクションで特に人気の高かった商品を復刻販売。どんなスタイルとも合わせやすい「ダウンボリュームジャケット」や「ハイブリッドダウンオーバーサイズ MA−1」などが並ぶ。
さらに、両企画にて1万円（税込）以上の買い物でゲットできる豪華なノベルティも用意。12月29日（月）〜12月31日（水）の期間は「フリースブランケット」、2026年1月1日（木）〜2026年1月3（土）の期間は「波佐見焼湯呑み」がもらえる。
