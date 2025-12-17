【サンシャインシティのお正月イベントのご紹介】館内各所を獅子舞が練り歩く！ サンシャイン60展望台 てんぼうパークで甘酒とともに初日の出を堪能…(ハート) サンシャイン水族館ではお正月限定イベントを開催