元ソフトバンク投手、和田毅さんがYouTube「和田毅ラボ」を更新、西武の隅田知一郎投手と対談し、初対面の思い出やトレーニング内容について語った。

隅田は、現役時代の和田さんが主催した自主トレ「和田塾」に参加していた。

初めて会ったのは、2023年の9月頃、西武の本拠地、ベルーナドームでのトレーニングルームだったという。「パ・リーグは（チームが違っていても）ウエイトトレーニングの場所の貸し借りができる」ため、和田さんは先発ローテ間の調整でウエイトトレーニングをしていた。そこでトレーニングコーチから隅田を紹介されたという。

初対面の隅田は、和田さんに「自主トレをお願いしてもいいですか」と言うと、和田さんは「え？ 自分でいいんですか」と聞き返したという。

西日本工業大出身の隅田は、プロ野球選手の知り合いが西武以外にいなかった。「腹をくくってお願いした」という。

西武にも一流投手はたくさんいる。しかし、「右投手と左投手でやる練習は絶対に違う。体の使い方が逆だ」と考える隅田は、和田に師事しようと思ったという。

その後、「和田塾」での走る量の多さ、左投手特有の「骨盤の使い方、動かし方」の意識、体幹トレーニングなどについて語った。隅田は「球速が安定した。腹圧をより意識するようになり、腰を反らなくなった」と和田塾での成果を語った。

和田さんは24年で引退したが、25年1月には現役時代と同じ長崎市で自主トレを実施し、隅田も参加した。来年は隅田は独立し、富田蓮（阪神）や武内夏暉（西武）など5人で自主トレをやる予定だという。

和田さんと隅田との対談は続編があり、第3弾も予告されている。