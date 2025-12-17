ソフトバンクの安紱駿投手（23）が17日、2年目となる来季の最低限のノルマに「1軍で3勝」を設定した。福岡・久留米商高、富士大を経てドラフト3位で入団。即戦力として期待されたが、1年目は1軍登板なし。「春季キャンプからバリバリいく。1軍で最低でも3勝はしたい」と強調した。

最速152キロを誇る右腕もルーキーイヤーは故障で出遅れた。昨秋のメディカルチェックで右肘の炎症が見つかった。プロ初の実戦登板は4月の4軍戦までずれ込み、球速も大きく落ち込んだ時期があった。

ウエスタン・リーグでは5試合に登板して1勝、防御率4・40。出力がなかなか上がらず、8月中旬以降は実戦から遠ざかった。「もどかしいというか、悔しい気持ち。自分の体ではないようだった」と振り返る。

懸命なトレーニングの成果もあり、10月のみやざきフェニックス・リーグから再びマウンドに立った。11月から派遣されたアジア・ウインターベースボールリーグ（台湾）では150キロの大台も計測。「投げる度に調子が上がっていった。とても充実した1カ月だった」と手応えを口にする。

台湾では球速アップも目標に掲げ、オリックス育成の宮国凌空、ヤクルト育成の広沢優ら他球団の速球派投手と犁蚕儻鯲瓩砲眈茲蟒个靴拭「2人とも球が速いので、積極的に質問をしていた」と狙いを明かした。

17日は福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、20万円減の年俸980万円でサイン（金額は推定）。「（球が）速いに越したことはない。速くできる分には速くしたい。（来年の春季キャンプから）バリバリいく」。2年目の来季こそ「即戦力」の評価にふさわしい活躍を見せる。（浜口妙華）