¡Ö¤´¹âÍ÷¤¿¤Þ¤ï¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÌðÌî¸²»Ò(70)¤¬²»³Ú³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËºÇ·ÉÎé¤¹¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¡Ö¾®ÅÄÏÂÀµ¤µ¤Þ¡¼¡¢¤´¹âÍ÷¤¿¤Þ¤ï¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀèÇÚ¡¦¾®ÅÄÏÂÀµ(78)¤Ë¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡¡¤¤¤ï¤Ð2¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¹ë²Ú¤¹¤®¤ëà¶¥±éá¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ªÆó¿ÍÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö¿ÀÍÍ¤È½÷¿ÀÍÍ¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ê¾®ÅÄ¤µ¤ó¤¬¸«¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ï·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¢¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó¤ÎLive¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¥¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£