­àÀ¹Âç¤ÊÃÂÀ¸Æü¤ª½Ë¤¤­á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡£¼Ì¿¿¤Ï¾®ºææÆÂÀ¤ÎÉã¡¢¾®ºæ°ìµ¡¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ó¥ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×

¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾®ºæ°ìµ¡¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ºææÆÂÀ¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Î­à¥µ¥×¥é¥¤¥º¥·¥ç¥Ã¥È­á¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤¨¤§¡¼¡ª¤³¤ì¤Ï¤É¤Ê¤¿¤«¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©¡×¤È£Ø¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢12·î9Æü¤Î39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö½ÂÃ«°¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£

¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¼¡¡¾®ºææÆÂÀ¤µ¤ó¡¡ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¶¥ÇÏ°¦´Ó¤³¤¦¡×¤ÎÊ¸»ú¡£

¡¡2013Ç¯¤«¤é¡ÖÃæ±û¶¥ÇÏÁ´¥ì¡¼¥¹Ãæ·Ñ¡×(¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë)¤Î¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¾®ºæ¤Ø¤Î¿è¤ÊÃÂÀ¸¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡ÖÂçÊÑ¶²½Ì¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½ÂÃ«°¦¥Ó¥¸¥ç¥óÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¾®ºæ¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¾®ºæ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ó¥ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¡£