¡Ö¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¤Í¡×ÂçÊª¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÎÄ¹ÃË¡¢39ºÐÃÂÀ¸Æüà½ÂÃ«¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ÇÀ¹Âç¤ª½Ë¤¤á¤¬¡ÖÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¾®ºæ¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ó¥ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾®ºæ°ìµ¡¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ºææÆÂÀ¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Îà¥µ¥×¥é¥¤¥º¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¨¤§¡¼¡ª¤³¤ì¤Ï¤É¤Ê¤¿¤«¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©¡×¤È£Ø¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢12·î9Æü¤Î39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö½ÂÃ«°¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¼¡¡¾®ºææÆÂÀ¤µ¤ó¡¡ÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¶¥ÇÏ°¦´Ó¤³¤¦¡×¤ÎÊ¸»ú¡£
¡¡2013Ç¯¤«¤é¡ÖÃæ±û¶¥ÇÏÁ´¥ì¡¼¥¹Ãæ·Ñ¡×(¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë)¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¾®ºæ¤Ø¤Î¿è¤ÊÃÂÀ¸¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡ÖÂçÊÑ¶²½Ì¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½ÂÃ«°¦¥Ó¥¸¥ç¥óÀ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¾®ºæ¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¾®ºæ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ó¥ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¡£