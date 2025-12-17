「ハーランドとエムバペは？」「サラーも居ないじゃん」FIFAベストイレブンが決定、 パリSGから最多６名が選出！ネット上では議論百出「ラフィーニャ流石に不憫すぎる」

「ハーランドとエムバペは？」「サラーも居ないじゃん」FIFAベストイレブンが決定、 パリSGから最多６名が選出！ネット上では議論百出「ラフィーニャ流石に不憫すぎる」