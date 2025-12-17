「ハーランドとエムバペは？」「サラーも居ないじゃん」FIFAベストイレブンが決定、 パリSGから最多６名が選出！ネット上では議論百出「ラフィーニャ流石に不憫すぎる」
現地時間12月16日、FIFA（国際サッカー連盟）は、カタールのドーハで「ザ・ベストFIFAフットボールアウォーズ2025」を開催した。
反響を呼んでいるのが、男子のベストイレブンだ。2024年８月11日〜25年８月２日の成績をもとに、選考委員会とファン投票によって決定したイレブンは以下のとおり。昨季のチャンピオンズリーグ、リーグ・アン、フランスカップを制覇したパリ・サンジェルマンから、同アウォーズでFIFA最優秀選手賞を受賞したウスマンヌ・デンベレを筆頭に、最多となる６名が選出されている。
GK
ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン／イタリア）※現在はマンチェスター・シティに所属。
DF
アシュラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン/モロッコ）
ウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン/エクアドル）
フィルジル・ファン・ダイク（リバプール/オランダ）
ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン/ポルトガル）
MF
コール・パーマー（チェルシー/イングランド）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー/イングランド）
ヴィティー二ャ（パリ・サンジェルマン/ポルトガル）
ペドリ（バルセロナ/スペイン）
FW
ラミネ・ヤマル（バルセロナ/スペイン）
ウスマンヌ・デンベレ（パリ・サンジェルマン/フランス）
FIFAの公式Xでこのベストイレブンが発表されると、SNS上では「ラフィーニャは？」「エムバペがいない」「なぜハーランドがいないのか」「ハーランドとエムバペは？」「ライスは選ばれなかったか」「ケインは入ってないのか...」「妥当じゃないかな」「ラフィーニャ流石に不憫すぎる」「サラーも居ないじゃん」「選考基準を教えて欲しい」などの声があがった。
ビッグネームの落選が、物議を醸している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】2025年のFIFA男子ベストイレブンが発表！ パリSGから最多６名が選出！
反響を呼んでいるのが、男子のベストイレブンだ。2024年８月11日〜25年８月２日の成績をもとに、選考委員会とファン投票によって決定したイレブンは以下のとおり。昨季のチャンピオンズリーグ、リーグ・アン、フランスカップを制覇したパリ・サンジェルマンから、同アウォーズでFIFA最優秀選手賞を受賞したウスマンヌ・デンベレを筆頭に、最多となる６名が選出されている。
GK
ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン／イタリア）※現在はマンチェスター・シティに所属。
アシュラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン/モロッコ）
ウィリアン・パチョ（パリ・サンジェルマン/エクアドル）
フィルジル・ファン・ダイク（リバプール/オランダ）
ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン/ポルトガル）
MF
コール・パーマー（チェルシー/イングランド）
ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー/イングランド）
ヴィティー二ャ（パリ・サンジェルマン/ポルトガル）
ペドリ（バルセロナ/スペイン）
FW
ラミネ・ヤマル（バルセロナ/スペイン）
ウスマンヌ・デンベレ（パリ・サンジェルマン/フランス）
FIFAの公式Xでこのベストイレブンが発表されると、SNS上では「ラフィーニャは？」「エムバペがいない」「なぜハーランドがいないのか」「ハーランドとエムバペは？」「ライスは選ばれなかったか」「ケインは入ってないのか...」「妥当じゃないかな」「ラフィーニャ流石に不憫すぎる」「サラーも居ないじゃん」「選考基準を教えて欲しい」などの声があがった。
ビッグネームの落選が、物議を醸している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】2025年のFIFA男子ベストイレブンが発表！ パリSGから最多６名が選出！