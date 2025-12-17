53歳・鈴木砂羽、離婚した母のために30歳で静岡に実家建てる「母は秋田から一人で来て、何もないんじゃないかと思ったから…」 ローンについても明かす
俳優の鈴木砂羽（53）が16日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金曜後1：00）に出演。母のために30歳で実家を建てたエピソードを明かした。
【写真】「年々仲良しになってる」“夫”とのリラックス2ショットを披露した鈴木砂羽
両親は鈴木が小学校高学年の時に離婚したといい、司会の黒柳徹子から「でもあなたすごいのは、30歳くらいの時におうちを建てた。お母さまに」と尋ねられると、鈴木は「父と母が離婚して…結局私って、何も持ってないし、どこに帰ったらいいのかなっていう、自分のなかで何か失ったような感じがしたんですよ」「それで、地元の浜松市っていう所が好きだったので、ある時、当時住んでいた借家があるんですけど、そこで犬を連れて散歩してたんです。散歩してたら、ある空き地があって。すごくね…緑が生い茂って、その奥にボロ屋が建ってるんですけど、すごくそれがかっこよく見えて。『ここ、売ってないんですかね？』って聞いて。近所の人に。ここの土地いいですね、家とかリフォームとかできないのかな？って、思ったのが30歳だったんですけど」と最初のきっかけについて語った。
さらに「母も離婚したので、ママの居場所みたいなのもあったらいいなと。パパは男だし、パパ方のご家族も浜松にいるからまあなんとかなるけど、母は秋田から一人で来て、何もないんじゃないかと思ったから、じゃあ私がおうち建てたらどうかな〜と思って」と決断したきっかけも明かし、「そこから浜松の不動産屋さん回って。土地をいろいろ見たり、ハウスメーカーさんのホームページ見て。家の建て方とか。当時はそんなことばかりやってました」と笑いながら振り返った。
「今もそのローンを返済している？」との質問には、「最長ローン。そんな、バカでかい家じゃなくて小さいおうちなんですけど。最長ローン組んで。最長ローンだったら死ぬまでになんとかなるでしょう、と思って」と説明。母親は現在77歳ということもあり、最近彼氏ができたという友人に「あんたたち、この家住まない？」と打診したことなども笑いながら明かした。
そのほか、今年初めて母と実家のバルコニーから見える花火大会を楽しめたというエピソードも紹介。「ついに私、自分の建てた家で花火が見られるんだ！と急に張り切っちゃって。スーパーに飛んでって、スイカと、枝豆と、ビール買い込んで」などと当日の様子を伝え、バルコニーからの写真と実際に見えた花火の動画も合わせて披露。「特等席だったんですよ！」とうれしそうに伝える鈴木に、黒柳も「すごい！こんなの見えたの？」「いいわね〜」とリアクションしていた。
