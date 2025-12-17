「オラの運転でッッ!!」ちいかわ作者・ナガノ氏が明かした“ある日見た夢”にファンざわつく「え」「夢まで面白い」「こんな…コラボ許されるんか」「えげつない夢」
人気キャラクター「ちいかわ」の生みの親で作者のナガノ氏が17日までに、自身のXを更新。自身が見た“夢”を漫画で明かし、その内容がファンをざわつかせた。
【画像】まさかの“しんちゃん”登場！ナガノ氏が公開したシュールな“夢”の内容
投稿された漫画では、「オラの運転でッッ!!」のセリフとともに、車の運転席でハンドルに手をかける“しんちゃん”こと「クレヨンしんちゃん」の野原しんのすけと、助手席でシートベルトを両手で握り、無表情ながら不安な様子が見て取れる同氏の姿が1コマ目から描かれ、その“不安”通りに暴走した車は「ブウウウウウ」と音をたてて崖から勢いよく飛び出した。
その次のコマでは、落ちゆく車内で1コマ目と同じ表情のままのしんちゃんと、その横で恐怖の表情を見せる同氏というシュールな光景が描かれた。
さらにその次のコマからは、「夢…」と冷や汗をかきながら飛び起きた同氏が、「目がさめてしまったからにはなにか食べるしかないのだった」と最近マイブームというきゅうりの漬け物を紹介。最後は「しょっぱいもの食べたいときとかおつまみにできて良い」と幸せそうに「パリパリ」と食する自身を描いて締めくくった。
この投稿にファンからは「え、しんちゃん!?まじで!?」「こんなに“経緯”が知りたいコマってあるだろうか」「えげつない夢でしたがキュウリ美味しそう」「しんちゃん登場で急な危機」「前置きにしては面白すぎるw」「前半はクレヨンしんちゃん、後半はきゅうりの浅漬けと、お互いに一見何の脈略もない展開となるのは、ナガノさんのマンガでよくあるパターン」「こんな…コラボ許されるんか」「ナガノ先生が描くクレヨンしんちゃんキリッとしてて好きです」「どんな夢やねん！と、突っ込みたくなりますねwww」など、さまざまな反響が寄せられている。
