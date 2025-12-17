第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に出場する順大の共同記者会見が１７日、千葉県印西市のさくらキャンパスで行われた。

１６人のエントリー選手と共に登壇した長門俊介監督は、１０月の予選会を２位通過し、１１月の全日本大学駅伝は８位で２年ぶりのシード権を獲得した今季の戦いを振り返り、「まだ突出した『エース』と呼ばれる者が出てこなかったが、この箱根でやっぱり誰々がエースだったなと言われるような存在が出てくれば、彼らが目標としている５位以内にも到達できるのかなというぐらい１人１人のレベルも高くなっている」と、前回の箱根でシード圏内まで７秒差の１１位と涙をのんだチームの成長を評価した。

長門監督の発破に応えるように、前回７区２位の吉岡大翔（３年）は「順大だけでなく、学生（長距離）界のエースになれるような走りをしたい」と宣言し、２年連続２区出走を狙う玉目陸（２年）も「吉岡さんと２人で、順大のダブルエース誕生を日本中に予感させる走りをしたい」と追随。ルーキー井上朋哉も「吉岡さんや玉目さんが言った通り、自分がエースになるというような走りができればといい」と強気に語り、指揮官も“候補者”たちの頼もしい言葉に、してやったりの笑顔を浮かべていた。