»°ÅÄ´²»Ò¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ü¥±¶ñ¹ç¤òÃ²¤¯¡Ö¤¢¤ì¡©¤ä¤À¡¼¡ª¡× ¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Ë¸í£Ì£É£Î£Å
¡¡½÷Í¥¤Î»°ÅÄ´²»Ò¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¸þ°æ·Å¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸þ°æ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¡¢ËÁÆ¬¿ôÊ¬¤Ï»°ÅÄ¤Ò¤È¤ê¤Ç¥é¥¸¥ª¤ò¿Ê¹Ô¡£¸þ°æ¤¬£±£¶Æü¤Ë£´£°ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö»ä¡¢¥Ü¥±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡££±£²Æü¤Ë¡¢Íè½µ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Í½Äê¤Ç¤¢¤¢¤¤¤¦Í½Äê¤Ç¡Ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÀ°Íý¤·¤ÆÃÊ¼è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾¡¼ê¤Ë£±£²Æü¤Ê¤Î¤Ë£±£¶Æü¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¸þ°æ¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª£´£°ºÐ¡ª¤ï¡¼¡ª¥À¥Ö¥ëÀ®¿Í¼°¡ª¡Ù¤È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦£Ì£É£Î£Å¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÉÕ¤ò´ª°ã¤¤¤·¤¿»°ÅÄ¤Î£Ì£É£Î£Å¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸þ°æ¤Ï¡Ö¸þ°æ¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¡Ø»°ÅÄ¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤´ÃúÇ«¤Ë¤ªÊÖ»ö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£¡ÖºòÆü¥«¥ì¥ó¥À¡¼¸«¤¿¤é¡¢¤¢¤ì¡©¤ä¤À¡¼¡ª»ä¡¢£´Æü¤âÁá¤¯¸þ°æ¤µ¤ó¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦£Ì£É£Î£Å¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¿¤Þ¤¿¸þ°æ¤µ¤ó¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Î£Ì£É£Î£Å¤òÁ÷¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ã¤«¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÃÙ¤ì¤Æ¥é¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸þ°æ¤Ï¡Ö»°ÅÄ¤µ¤ó¤â¡¢½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È´¶¼Õ¡£»°ÅÄ¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È»ä¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¥Ü¥±¡Ä¸þ°æ¤¯¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢º£Æü¤Ï£±£²Æü¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¡£Í¥¤·¤¤¤Í¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ü¥±¶ñ¹ç¤Ë¡×¤È¾Ç¤Ã¤ÆÊÛÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£