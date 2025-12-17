NEXTGEAR、ケース内部を透かして見せないステルスモード搭載のゲーミングPC
マウスコンピューターは12月17日、独自に展開するゲーミングPCブランド「NEXTGEAR」シリーズにおける新製品として、クリアシフトシステムを搭載する「NEXTGEAR EG-A5G60」を発売した。構成をカスタマイズして注文できる。
独自のクリアシフトシステムを搭載する点が特徴のゲーミングPC。ステルスモードでは泡イヴェールのような雰囲気でケース内部を隠すことが可能で、パソコン内部の様子を際立たせるクリアモードに切り替えることも可能。CPUクーラーには360mm水冷を採用したほか、電源ユニットをエアフローで隔離したことで冷却性能を引き上げたとしている。
「NEXTGEAR EG-A7G60」は、AMD Ryzen 7 5700X プロセッサ、NVIDIA GeForce RTX 5060、16GB メモリ、1TB M.2 SSD を搭載して169,800円より、「NEXTGEAR EG-A7G6T」は、AMD Ryzen 7 7700プロセッサ、NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti、16GBメモリ、1TB M.2 SSDを搭載して219,800円。
