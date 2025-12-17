「新鮮だから大丈夫」はNG!「鶏料理を楽しむための5原則」で食中毒を防ごう - 農林水産省がクリスマスに向け注意を呼びかけ

「新鮮だから大丈夫」はNG!「鶏料理を楽しむための5原則」で食中毒を防ごう - 農林水産省がクリスマスに向け注意を呼びかけ