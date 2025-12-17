通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８．６％と上昇一服
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.62 5.13 7.85 6.09
1MO 7.94 5.06 6.89 5.56
3MO 8.60 5.51 7.44 6.10
6MO 9.07 5.93 8.02 6.67
9MO 9.19 6.16 8.26 7.04
1YR 9.29 6.38 8.47 7.31
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.48 6.42 6.13
1MO 7.15 7.06 6.14
3MO 7.88 8.17 6.60
6MO 8.58 8.81 7.00
9MO 8.89 9.14 7.19
1YR 9.10 9.41 7.39
東京時間16:36現在 参考値
ロンドン序盤、ドル円１週間ボラティリティーは８．６２％と東京午前の８．８４％から小幅に低下している。東京昼前から足元に至るまでドル高・円安の流れが続いており、円高方向へのヘッジ需要がやや減退している。
ロンドン序盤、ドル円１週間ボラティリティーは８．６２％と東京午前の８．８４％から小幅に低下している。東京昼前から足元に至るまでドル高・円安の流れが続いており、円高方向へのヘッジ需要がやや減退している。