クマの市街地などへの出没が多発していることを受け、山形市はクマの餌となるカキやクリなどの不要になった果樹を個人で伐採する際の費用を補助する取り組みを新たに始めました。



山形市では今年度、12月11日時点でクマの出没が344件に上り、去年の同じ時期のおよそ5倍となっています。クマを引き寄せる要因の一つと考えられているのが実がなっても放置され収穫されないカキやクリなどの果樹です。

市はクマ出没対策の一つとしてカキなどの不要な果樹を伐採する場合に個人に対しても補助金を支給する取り組みを始め、17日から申請の受け付けを開始しました。

伐採や処分に掛かる経費の3分の2、または、伐採する木1本あたり2万円を上限に補助金を支払うもので、伐採前の申請が必要だということです。

受け付け初日はさっそく、市役所の窓口で申請する市民の姿が見られました。





申請した人「カキの木を4本。（伐採を決意したのは？）山寺の駅近くなので観光客や住民に迷惑が掛からないように」申請した人「果樹の木が問題になっていると聞いて伐採して安全に暮らせるようにしようと思った」山形市環境課 細谷周平主事「特に10月11月は本来クマが出ない中心市街地近くに出たりした。複数本伐採する際はどの木を伐採したか分かるように撮影してもってきてほしい」今年度の予算額は100万円で、先着50本まで補助の対象になるということです。