推し活を楽しむユーザーがカジュアルゲームや占いなど、さまざまなオリジナルコンテンツを作って友達と盛り上がれるウェブサービスが登場した。その名も、『推しゲーム』！ ウェブサイトへアクセスすることで、ログインなしでプレイできるという。

推しゲーム | 推しでゲームをつくれるサイト | パズル・検定・スロット・占いなど自分でオリジナルをカスタマイズ | Oshibana Games：

https://games.oshibana.fun/top

自分で作って遊べる！ 推し活専用インタラクティブコンテンツ『推しゲーム』

『推しゲーム』は、自分の推しを主役にしたインタラクティブコンテンツ。自分がアップロードした画像やプロフィールをもとに、自分だけの検定やパズルをかんたんに作成可能。また作ったゲームのURLを、SNSやチャットで友人とシェアし、一緒に挑戦することができる。

同サイトでは現在、次のようなコンテンツがラインナップされている。

「推しのYouTube検定」

推しのYouTubeチャンネルのリンクを入れるだけで、検定問題が自動生成されるコンテンツ。動画の内容をもとに難易度や問題数を選んで作ることが可能。

「推し検定」

iPhoneアプリとして提供されている「推し活アプリOshibana」に登録済みの推し情報から、推しに関する4択クイズを作成できるコンテンツ。アプリがなくても回答できるので、iPhone以外のデバイスユーザーも交えて楽しむことができる。

推し活アプリOshibana オシバナ 推し始めて 記念日アプリ - App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/id1581399897

「推し活占い」

「Oshibanaちゃん」と推し活についてお話しすることで、推し活に関する運勢を教えてくれる占いコンテンツ。グッズ運、情報運、創作運など、ユーザーに合わせた推し活運勢に寄り添って占ってくれるという。

「推しのスライディングパズル」

静止画像と動画GIFを登録することで作成可能な、スライディングパズル（絵合わせゲーム）。3段階の難易度で作成できる。

「推しのスロット」

推しの画像を登録することで、スロットゲームを生成するコンテンツ。推しの画像を揃えると高得点獲得となる。

推し活をもっと楽しくする新ゲームを続々公開予定

同サイトでは、現在提供済みのコンテンツ以外にも、今後新ゲームが続々公開予定だという。たとえば、チャットで質問に答えると自分だけのオリジナルゲームを作れる「オリジナルゲーム生成」、自分の推しにまつわる英単語ゲームをかんたんに作成可能な「推しの英単語」といったコンテンツが予定されている。さらに、今後はランキングやイベント要素なども追加していくとのことなので、興味を持った人は、サイトにアクセスしてみよう。

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)