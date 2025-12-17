TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

高市総理は臨時国会の会期末にあたって記者会見に臨み、議員定数削減法案について「大変残念ながら審議すらされなかった」と振り返り、来年の通常国会で野党の理解を求め、成立を期したいと強調しました。