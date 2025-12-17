ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】高市総理「大変残念ながら審議すらされなかった」議員定数削… 【速報】高市総理「大変残念ながら審議すらされなかった」議員定数削減法案 来年の通常国会で成立目指す 【速報】高市総理「大変残念ながら審議すらされなかった」議員定数削減法案 来年の通常国会で成立目指す 2025年12月17日 17時39分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 高市総理は臨時国会の会期末にあたって記者会見に臨み、議員定数削減法案について「大変残念ながら審議すらされなかった」と振り返り、来年の通常国会で野党の理解を求め、成立を期したいと強調しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬祭, 神奈川, 介護, 住宅, 射出成形機, 葬儀, ダイス, ネジ, 訪問介護, 置床工事