木曜日は西日本や東日本は広い範囲で晴れて、西日本を中心に日差しのぬくもりを感じられそうです。一方で、北陸から北の日本海側は雲が広がりやすく、水曜日より気温が低くなる所もある見込みです。

木曜日は高気圧に覆われて、西日本から北日本の太平洋側は広い範囲で晴れそうです。西日本の日本海側は、朝は雲が多い所も、日中は晴れてくるでしょう。北陸は朝にかけて雨や雪の降る所があり、午前中は雲が広がりますが、午後は次第に晴れ間の出てくる所がありそうです。北日本の日本海側は寒気の影響で雲が広がりやすく、所々で雪が降る見込みです。

北海道は真冬の寒さが続き、日中も氷点下の所が多くなるため、しっかり防寒をしてお過ごしください。東北や北陸、関東は水曜日より最高気温が低くなる所が多く、この時季らしい寒さになりそうです。東海から西の地域はこの時季としては高く、西日本は15℃以上の所もある見込みで、日差しの暖かさを感じられそうです。

◆木曜日の各地の予想最高気温

札幌 :-1℃ 釧路 :-1℃

青森 :3℃ 盛岡 :3℃

仙台 :7℃ 新潟 :7℃

長野 :6℃ 金沢 :9℃

名古屋:13℃ 東京 :13℃

大阪 :14℃ 岡山 :14℃

広島 :15℃ 松江 :13℃

高知 :17℃ 福岡 :15℃

鹿児島:17℃ 那覇 :23℃

金曜日も晴れる所が多くなりますが、土曜日は西日本で広く雨が降り出し、北日本も雨の降る所がある見込みです。日曜日にかけて全国的に雨が降り、降り方が強まる所がありそうです。週末は全国的に気温が平年より高く、1か月程前の気温になる所が多いでしょう。このため、週末は北日本も雪ではなく、雨の降る所が多くなりそうです。