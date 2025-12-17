【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１６日、自身のＳＮＳで、産油国ベネズエラに制裁対象の石油タンカーが出入りするのを防ぐため、海上の「完全な封鎖」を行うと明らかにした。

反米左派ニコラス・マドゥロ政権を「外国テロ組織（ＦＴＯ）に指定した」とも述べた。両国の緊張がさらに高まるのは必至だ。

制裁対象の石油タンカー

トランプ氏はＳＮＳで、米軍がカリブ海に最新型原子力空母「ジェラルド・フォード」を中核とする空母打撃群などを展開していることを念頭に、「ベネズエラは、南米史上最大規模の艦隊に完全に包囲されている」と強調した。包囲網を強化する方針を示し、マドゥロ政権に対する退陣圧力を一層強めた。

トランプ政権は１０日、ベネズエラ沖で制裁対象だった石油タンカーを拿捕（だほ）した。１１日にはベネズエラの石油ビジネスに関わったとして海運会社６社を新たに制裁対象に加えた。ベネズエラは世界上位の産油国で、マドゥロ政権は石油収入に依存している。

米軍はカリブ海などで麻薬密輸船に対する攻撃を重ね、米ＣＮＮによるとこれまでに少なくとも９５人を殺害した。トランプ氏は、ベネズエラへの「地上攻撃」も繰り返し警告している。