KEY TO LIT（キテレツ）が、12月22日発売の雑誌『Myojo』2月号で初の表紙を飾った。通常版とちっこい版、それぞれ異なる世界観と衣装で撮影された表紙・裏表紙が一挙に公開され、ファンの視線を集めている。

【画像】KEY TO LIT『Myojo』表紙＆裏表紙ビジュアル（全4枚）

■通常版の表紙＆裏表紙はメンバーカラー衣装で魅せるクールな存在感

通常版の表紙・裏表紙では、壮大な自然を背景に、メンバーそれぞれのメンバーカラーを取り入れた衣装で登場。ファーやロングコート、レザーなど存在感のあるアイテムを取り入れつつ、全体は統一感のあるスタイリングに仕上がっている。

表紙は視線をまっすぐに向けたクールな表情が印象的なアップショットで、グループとしての強さと洗練された雰囲気を感じさせるビジュアルだ。

裏表紙では一転、立ち姿の全身ショットとなり、メンバーカラーを生かした衣装やそれぞれの個性がより際立っている。

■ちっこい版の表紙＆裏表紙はカウボーイ風スタイルで無邪気な一面

ちっこい版では一転、カウボーイテイストを取り入れた遊び心のあるスタイリングに。デニムやフリンジ、ハットなどを合わせ、自然の中でリラックスした表情が切り取られている。

表紙では肩を組み、笑顔で横一列に並んだ姿が印象的で、裏表紙では全員がジャンプする躍動感あふれるショットが収められている。通常版とは対照的な、等身大で親しみやすいKEY TO LITの魅力が詰まった仕上がりとなっている。

初表紙にふさわしく、クールさと無邪気さ、ふたつの表情を楽しめる今回の『Myojo』。衣装や世界観の違いを見比べながら楽しみたい。

ファンからは「みんなお顔が大天才」「5人とも最高にかっこいい」「メンカラ衣装似合ってる」「通常版とちっこい版でギャップやばい」「初表紙おめでとう」「ジャンプしてるのかわいすぎ」といった声が寄せられている。