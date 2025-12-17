齊藤京子＆水野美紀W主演ドラマ『娘の命』クランクアップ！JO1白岩瑠姫は佐藤大空と元気にハイタッチ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

齊藤京子と水野美紀がW主演で“同一人物”を演じるドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』にて、本作の撮影がすべて終了し、主要キャスト5名がクランクアップを迎えた。

■「これまでの作品とは違った達成感」（齊藤京子）

2人で1役の主人公“篠原玲子＝レイコ”に挑戦し、座長として約2ヵ月間撮影現場を引っ張ったのは、齊藤京子と水野美紀。“亡くなった娘のための復讐”というだけあって「つらいシーンが多かった」と話す齊藤は、ハードなスケジュールを乗り越え「“無事に終わった”という安心感と、“ついに終わってしまった”という寂しさが入り混じっています」と、本音を吐露。初の復讐劇で、初の母親役だったこともあり「これまでの作品とは違った達成感があります」と、目に涙を浮かべた。

一方、先に撮影を終えた水野は「1つの役を2人で演じることが初めての経験で、とても楽しかったです！」と、今回の役柄を新鮮に感じた様子。さらに「ラスボスが手ごわくて一筋縄ではいきませんが、果たして玲子は敵を倒すことができるのか!? どうか楽しみにご覧いただければと思います」と、最終話に向けての見どころも語った。

■「このチームだったから最後まで走りぬくことができた」（白岩瑠姫）

テレビドラマ初出演にしてキーパーソンを担った白岩瑠姫（JO1）は「このチームだったから最後まで走りぬくことができたと思っています！」とすがすがしい笑顔を見せ、揃ってオールアップを迎えた佐藤大空と元気にハイタッチ。“るきたす”コンビとして人気を集めた22歳差のふたりの、たしかな友情を感じさせた。

主人公の怨敵・新堂夫妻を演じたのは、竹財輝之助と新川優愛。“クズ男職人”という異名をもち、“らしさ”全開の黒幕で本作を盛り上げた竹財は、意外にも政治家役初挑戦。「“悪い政治家”を楽しく演じるのはあまりよくないかなと思っていましたが…めっちゃ楽しかったです（笑）！」と、満足げにニヤリ。また、優奈（大友花恋）をいじめたり、レイコを追い詰めたりするなど、その振り切った“怪演”が話題となった新川は「沙織ほどの“悪女”、ヒールを演じさせていただくのは初めてでしたが、とても楽しかったです」と、やり切った表情を見せた。

■出演者 クランクアップコメント

■最終話（第12話）あらすじ

「いちばん罪深いのは…あなたの地獄のような苦しみに気づかなかったお母さん」。

優奈（大友花恋）は亡くなる前、沙織（新川優愛）の策略にはめられ、新堂議員（竹財輝之助）の息がかかった不動産会社社長・影山（姜暢雄）との望まない関係を強いられ、心に深い傷を負っていた。その事実を、沙織から送られてきた動画で初めて知った玲子＝レイコ（水野美紀／齊藤京子）はがく然。娘を救えなかった罪悪感に耐えきれず、空（佐藤大空）を連れて姿を消してしまう。

別れを告げるメールを受け取った成瀬（白岩瑠姫）は、レイコのマンションへ急いだ。空っぽの部屋に現れたのは、レイコをも追い込んだモンスター・沙織。「邪魔者はいなくなった」と成瀬を誘惑し、“レイコは優奈に会いにあの世へ行った”と勝ち誇った顔で知らせる。そのころ、圭太（日影琉叶）の失われていた記憶が奇跡的に回復。優奈が死んだのは「僕のせいだ」と思いもよらぬ真実を語り始め…。

娘の命が奪われた“あの日”、いったい何があったのか――。すべての真相が明らかになるなか、玲子＝レイコの人生をかけた復讐劇がついにクライマックスを迎える。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』

12/13（火）23:00～23:30 ※最終話（第12話）

出演：齊藤京子 水野美紀 白岩瑠姫（JO1） 大友花恋 香音 小林きな子 峯岸みなみ 水嶋凜 ・ 津田寛治 ・ 内藤秀一郎 竹財輝之助 新川優愛

原作：あしだかおる・アオイセイ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（ぶんか社刊）

脚本：川崎いづみ（「崎」は、たつさきが正式表記）

オープニングテーマ：ロクデナシ「カロン」

エンディングテーマ：yukaDD「燈」

制作著作：カンテレ

