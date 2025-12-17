[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇113銘柄・下落83銘柄（東証終値比）
12月17日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは223銘柄。東証終値比で上昇は113銘柄、下落は83銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は48銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは13銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は220円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3902> ＭＤＶ 1689.9 +647.9（ +62.2%）
2位 <206A> ＰＲＩＳＭバ 177 +40（ +29.2%）
3位 <3079> ＤＶｘ 1511 +300（ +24.8%）
4位 <8995> 誠建設 1950 +281（ +16.8%）
5位 <2743> ピクセル 6.7 +0.7（ +11.7%）
6位 <4777> ガーラ 220 +20（ +10.0%）
7位 <4586> メドレックス 125 +11（ +9.6%）
8位 <6083> ＥＲＩＨＤ 5000 +415（ +9.1%）
9位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 150 +10（ +7.1%）
10位 <247A> Ａｉロボ 1545 +100（ +6.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4125> 三和油化工業 1903 -499（ -20.8%）
2位 <4882> ペルセウス 210.1 -54.9（ -20.7%）
3位 <3719> ＡＩストーム 207 -50（ -19.5%）
4位 <3856> Ａバランス 588.8 -64.2（ -9.8%）
5位 <2342> トランスＧＧ 230 -17（ -6.9%）
6位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 93.3 -6.7（ -6.7%）
7位 <5721> Ｓサイエンス 179.9 -12.1（ -6.3%）
8位 <3191> ジョイ本田 2100 -78（ -3.6%）
9位 <4892> サイフューズ 530 -15（ -2.8%）
10位 <198A> ポスプラ 188.7 -5.3（ -2.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5706> 三井金属 17560 +360（ +2.1%）
2位 <6753> シャープ 765.3 +10.3（ +1.4%）
3位 <6963> ローム 2100 +14.5（ +0.7%）
4位 <9107> 川崎汽 2150 +11.5（ +0.5%）
5位 <5411> ＪＦＥ 1970 +10.5（ +0.5%）
6位 <6762> ＴＤＫ 2233.9 +10.9（ +0.5%）
7位 <6361> 荏原 3685 +13（ +0.4%）
8位 <6301> コマツ 4929.9 +15.9（ +0.3%）
9位 <6981> 村田製 3200 +10.0（ +0.3%）
10位 <7013> ＩＨＩ 2820 +8.0（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1802> 大林組 3230 -14.0（ -0.4%）
2位 <9501> 東電ＨＤ 624.3 -1.7（ -0.3%）
3位 <4755> 楽天グループ 934.6 -1.7（ -0.2%）
4位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1068 -1.5（ -0.1%）
5位 <9434> ＳＢ 216.4 -0.3（ -0.1%）
6位 <4523> エーザイ 4511 -5（ -0.1%）
7位 <2502> アサヒ 1730 -1.5（ -0.1%）
8位 <7186> 横浜ＦＧ 1285 -1.0（ -0.1%）
9位 <9432> ＮＴＴ 154.8 -0.1（ -0.1%）
10位 <8267> イオン 2385 -1.5（ -0.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
