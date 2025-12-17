　12月17日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは223銘柄。東証終値比で上昇は113銘柄、下落は83銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は48銘柄。うち値上がりが28銘柄、値下がりは13銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は220円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3902>　ＭＤＶ　　　　　 1689.9 +647.9（ +62.2%）
2位 <206A>　ＰＲＩＳＭバ　　　　177　　+40（ +29.2%）
3位 <3079>　ＤＶｘ　　　　　　 1511　 +300（ +24.8%）
4位 <8995>　誠建設　　　　　　 1950　 +281（ +16.8%）
5位 <2743>　ピクセル　　　　　　6.7　 +0.7（ +11.7%）
6位 <4777>　ガーラ　　　　　　　220　　+20（ +10.0%）
7位 <4586>　メドレックス　　　　125　　+11（　+9.6%）
8位 <6083>　ＥＲＩＨＤ　　　　 5000　 +415（　+9.1%）
9位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　　150　　+10（　+7.1%）
10位 <247A>　Ａｉロボ　　　　　 1545　 +100（　+6.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4125>　三和油化工業　　　 1903　 -499（ -20.8%）
2位 <4882>　ペルセウス　　　　210.1　-54.9（ -20.7%）
3位 <3719>　ＡＩストーム　　　　207　　-50（ -19.5%）
4位 <3856>　Ａバランス　　　　588.8　-64.2（　-9.8%）
5位 <2342>　トランスＧＧ　　　　230　　-17（　-6.9%）
6位 <2315>　ＣＡＩＣＡＤ　　　 93.3　 -6.7（　-6.7%）
7位 <5721>　Ｓサイエンス　　　179.9　-12.1（　-6.3%）
8位 <3191>　ジョイ本田　　　　 2100　　-78（　-3.6%）
9位 <4892>　サイフューズ　　　　530　　-15（　-2.8%）
10位 <198A>　ポスプラ　　　　　188.7　 -5.3（　-2.7%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5706>　三井金属　　　　　17560　 +360（　+2.1%）
2位 <6753>　シャープ　　　　　765.3　+10.3（　+1.4%）
3位 <6963>　ローム　　　　　　 2100　+14.5（　+0.7%）
4位 <9107>　川崎汽　　　　　　 2150　+11.5（　+0.5%）
5位 <5411>　ＪＦＥ　　　　　　 1970　+10.5（　+0.5%）
6位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 2233.9　+10.9（　+0.5%）
7位 <6361>　荏原　　　　　　　 3685　　+13（　+0.4%）
8位 <6301>　コマツ　　　　　 4929.9　+15.9（　+0.3%）
9位 <6981>　村田製　　　　　　 3200　+10.0（　+0.3%）
10位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 2820　 +8.0（　+0.3%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1802>　大林組　　　　　　 3230　-14.0（　-0.4%）
2位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　624.3　 -1.7（　-0.3%）
3位 <4755>　楽天グループ　　　934.6　 -1.7（　-0.2%）
4位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1068　 -1.5（　-0.1%）
5位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　216.4　 -0.3（　-0.1%）
6位 <4523>　エーザイ　　　　　 4511　　 -5（　-0.1%）
7位 <2502>　アサヒ　　　　　　 1730　 -1.5（　-0.1%）
8位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　　 1285　 -1.0（　-0.1%）
9位 <9432>　ＮＴＴ　　　　　　154.8　 -0.1（　-0.1%）
10位 <8267>　イオン　　　　　　 2385　 -1.5（　-0.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

