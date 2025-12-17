12月29日（月）あさ7時〜9時 日本テレビにて「東野・岡村の旅猿 特別版 自由気ままにタイ満喫の旅」を放送（※関東ローカル）。Hulu、TVer、日テレ無料にて放送後に期間限定見逃し配信を実施。

東野幸治と岡村隆史が気ままに旅をする「東野・岡村の旅猿」シリーズ。年末恒例となっている特別版に神田愛花が参戦し、人気の観光地・タイを満喫！

世界遺産・アユタヤ、線路ギリギリに立ち並ぶ名物・メークロン鉄道市場、バックパッカーの聖地・カオサン通り、水上マーケットなど名所を巡る。タイ料理は、ミシュランの名店から一般家庭にお邪魔しての家庭料理まで味わい尽くす。「旅猿」ならではの過酷スケジュールでも神田のテンションは爆上がり！ノリノリで謎の踊りを披露する一幕も。

＜東野幸治 コメント＞

年末恒例の旅猿なんですけど、もうマグロはあきらめました。

神田さんとジミーさんと大満喫してますのでよかったら見てください。

＜岡村隆史 コメント＞

ゲストの神田さんが終始ハイテンションで楽しい旅になりました！

■出演

東野幸治

岡村隆史

ジミー大西

神田愛花

ナレーション：奥貫薫

■番組公式サイト

https://www.ntv.co.jp/tabizaru/