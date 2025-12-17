お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはら（56）が17日、MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」に出演。“審査員・粗品”について語った。

リスナーから、ミスをした新入社員が、周囲がカバーしようと必死に働く中で定時退社しようとしたと嘆くメッセージが寄せられた。あいはらは「それも新入社員なら許せますわ。若いうちは過ちもあるし、社会を知らない。めちゃくちゃな遅刻をしたって、あるあるってなもんですわ。だから“ええがな”もあるし、怒ることもできる」と達観した考えを示した。

だた「これが社歴10年越えてごらんなさいよ。説教する力ももったいないし、直る見込みもないし、ただただこっちが嫌な気するだけ。社歴10年を越えたヤツには思いきったことしてもいいっていうルールになりませんかね」と訴えて、笑わせた。

「そう思ったら僕ね、最近思いましたけど、若いからアカン・年いったからエエっていうルールはなくなったんかなって気がしましたよ」と語り、「今回のTHE Wの粗品君の意見が賛否分かれますけども…」と、13日に行われた「女芸人No.1決定戦 THE W」での激辛審査が話題を呼んだ霜降り明星・粗品に触れた。

「彼は若いからできたってことじゃないかもしれません。彼は年いこうが若かろうが、ああいうキャラクターっていうのをできることがスゴいなとは思いますね」と吐露。「大御所になってからあれをやるのは、ある程度できますやん。何もかも分かったお笑いマスターみたいな気持ちになって、怒られへん立場でみんなのことを指摘することはできますけど、逆にあのポジションのあの若さでやるってことはある種スゴい覚悟なのかもしれませんよね」と評した。

ただ、「まあ俺にそれをせえと言われても、しない。ツバ吐いてええとこでしか、吐かない」と言って笑わせた。「人生賭けてうんぬん、とかもう、そんなんないで。退路断ってはない！絶対逃げ道だけは残します。そんなもんよ？」と、あいはら流処世術を語っていた。