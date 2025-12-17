カタールが所有する747-8型機。フロリダ州ウェストパームビーチでトランプ大統領が視察する際、トランプ氏の車列が横付されている＝2025年2月15日/Kevin Lamarque/Reuters

（CNN）米空軍は16日、次期エアフォースワン（大統領専用機）プログラムの補助とするため、ボーイング747-8型機2機を購入する方針を明らかにした。空軍の関係者は、ドイツの航空会社ルフトハンザから機体を取得すると確認した。

購入価格は4億ドル（約620億円）。空軍は声明で、「747-8型機の導入に向けた訓練や予備部品の補助とするため2機を調達する」と述べ、現在エアフォースワンとして使用されている747-200型機の入れ替えに向けた準備だと説明した。

空軍は「747-8iはすでに生産が終了しており、747-200とは大きく異なる機体であることから、将来の空軍への747-8i導入に向けた全体的な訓練・維持戦略を確立することが重要だ」としている。

1機目は来年の早いうちに引き渡され、2機目は来年末までに引き渡される見通し。空軍は先日、エアフォースワンとして使用予定の新しいボーイング747-8型機2機のうち、長く引き渡しが遅れている1機目について、2028年半ばの納入になるとの見通しを明らかにしていた。

カタールからトランプ氏に寄贈されたジェット機についても改修が進められている。トランプ氏は以前、同機が2月までに使用可能になるとの予測を示したものの、専門家や元航空当局者の間では懐疑的な見方が強い。

CNNはこの件についてホワイトハウスにコメントを求めている。

トランプ氏や歴代大統領はかねてボーイングの新機材を待望してきた。大統領の移動に使用される現行のエアフォースワンのうち、1機は1990年から運用されているものだ。