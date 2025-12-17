乃木坂46は17日、公式サイトを更新。12月19日から3日間、東京・日本武道館で行われる「40thsGアンダーライブ」公演に関して、来場者に「手荷物検査」「金属探知機による検査」「本人確認」を実施すると発表した。

同サイトで「本公演では、すべてのお客さまに「手荷物検査」「金属探知機による検査」「ご本人確認」を実施させていただきます」と発表し、「そのため、入場にはお時間を要することが予想されますので、あらかじめご了承ください」と呼びかけた。

また、「本人確認が出来ない場合、入場をお断りさせていただきます。予めご了承ください。ご入場いただけなかった場合でも、チケット代金等の返金は一切行いませんので、ご注意ください」と強調した。

今月14日にHKT48の40代の男性スタッフが、グループの劇場が入っている福岡市中央区地行浜2丁目の商業施設で男に刃物のようなもので切りつけられて負傷。20代の女性も襲われ、2人は救急搬送された。同日午後6時から予定されていたHKT48の「オンライン握手会」は中止となった。福岡県警は15日、殺人未遂容疑で無職の男を逮捕した。