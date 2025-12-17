【デュオマート】 12月18日～12月30日 開催 場所：OPNEBASE SHIBUYA

Duolingo（デュオリンゴ）は12月17日、期間限定ポップアップストア「DUOMART（デュオマート）」の内覧会を開催した。開催期間は12月18日から12月30日まで。開催場所は東京のOPENBASE SHIBUYA。本稿では、グッズの撮り下ろしを紹介する。

「デュオマート」は、語学アプリ「デュオリンゴ」の日本初となるコンビニ型ポップアップストア。コンビニエンスストアの店舗をモチーフとしており、外装のポスターから商品棚、コピー機、レジカウンターなど、コンビニらしい店舗のつくりとなっている。

販売されるグッズは全44点で、そのうち29点が店舗限定のもの。日常で使えるグッズを展開することで、アプリのレッスンを思い出して、学習を継続したくなるきっかけづくりを目指すという。また、通常販売されるグッズのほか、デュオたちの景品が当たる「コンビニくじ」も販売される。

店外ではしゃぐデュオ

「コンビニくじ」の景品

コンビニでよく見かけるポスター。ユニークである

雑誌風コーナーは自由帳になっており、来場者が好きに書き込むことができる

こちらは非売品コーナー（ディスプレイ）。手に取りたくなるが、売ってないので注意

「デュオリンゴ」が日本に参入したのは2020年のこと。他の国よりも5年以上遅い参入ながら、現在では国別ユーザー数で10位以内に入っているほか、2025年に「最も学習熱心な国」ランキングで日本が2年連続首位を獲得するなど、伸び率は世界的にもトップクラスとなっているそう。「毎日コツコツ続ける」ことが日本人の性質にマッチしているほか、継続しないとどこまでも追いかけてくるという、デュオのかわいいだけではないキャラクター性も人気があるということだ。

そのためデュオリンゴでは、マーケティング的にも日本は最重要国のひとつとなっている。今回のポップアップストアもそうした展開のひとつであり、今後も話題になるような仕掛けを考えていきたいということだった。

ちなみにデュオリンゴはカプコンの「バイオハザード」とX上でコラボをしたり、HoYoverseの「原神」とアプリ内でコラボするなど、ゲームとの関係性もかなり近しい。特に「原神」コラボは世界的に大反響で、こうしたコラボはもしかしたら今後も実施する可能性があるそう。新たな展開を、ぜひ楽しみにしたいところだ。

【グッズ】

ぬいぐるみ 各2,310円

デュオポストイットセット 3,300円

シールセット 各1,650円

デュオマートブルゾン 8,800円（デュオマート限定）

はたらくデュオTシャツ 6,600円（デュオマート限定）

デュオマートソックス 1,430円（デュオマート限定）

いつでもいっしょティッシュセット 1,320円（デュオマート限定）

だれ推し？消しゴムセット 1,100円（デュオマート限定）

開けてびっくりデュオファイル 1,320円（デュオマート限定）

デュオのいろんな顔ノート 各1,650円（デュオマート限定）

ツンデレ2ピンセット 1,980円（デュオマート限定）

見てるよ！デュオクリップ 1,980円（デュオマート限定）

デュオの見張り番スタンド 2,200円（デュオマート限定）

リリーの気まぐれぬいぐるみチャーム 2,090円（デュオマート限定）

いつでもそばにデュオリング 1,760円（デュオマート限定）

リリーの気まぐれリング 1,760円（デュオマート限定）

気分で変わるリリーキーチェーン 1,650円（左）、オスカーのがんばりすぎ注意キーチェーン 1,430円（右）（デュオマート限定）

ごきげんデュオキーチェーン 1,760円（左）、リリーのそっけないキーチェーン 1,430円（右）（デュオマート限定）

モフッとデュオケース 1,430円（デュオマート限定）

デュオのごきげん傘 2,200円（デュオマート限定）

デュオマートオリジナルポストカード 各330円（デュオマート限定）

3,000円以上購入するとガシャポンを利用可能。レアカード3種を含む、全12種類が展開される