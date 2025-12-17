横山だいすけ、芸能活動20周年を記念したアルバム『笑顔晴れ −20th Anniversary−』リリース決定。収録楽曲のリクエスト投票企画も
横山だいすけが、芸能活動20周年を記念したニューアルバム『笑顔晴れ −20th Anniversary−』を2026年5月27日にリリースすることを発表した。
今作では収録曲のリクエスト投票企画が実施される。期間内にKING e-SHOPで予約購入すると、収録候補曲の中から今聴きたい1曲をリクエストすることができ、投票で選ばれた楽曲は現在の横山だいすけの歌声で新たにレコーディングされる。さらに、リクエストしてくれた方の名前がCDのブックレットに掲載されるというスペシャル企画となっている。収録曲リクエスト＆クレジット企画付きのアルバム販売期間は1月4日23時59分まで。
またアルバムには、NHK「みんなのうた」2025年12月・2026年1月放送「笑顔晴れ」のみんなのうたバージョンに加え、フルバージョンも収録する。
■『笑顔晴れ −20th Anniversary−』
発売日：2026年5月27日（水）
品番：KICG-8928
定価：3,300円（税込）
▼収録内容
・笑顔晴れ（みんなのうたver.)
・笑顔晴れ（フルver.）
他 全20曲予定
▼『笑顔晴れ −20th Anniversary−』収録曲リクエスト＆クレジット企画
期間内にKING e-SHOPにて全額内金ご予約いただいた方はアルバムに収録される曲をリクエストすることができます。更に、リクエストいただいたお客様の名前（ニックネームも可）をCDのブックレットに掲載させていただきます。
・対象商品
横山だいすけ『笑顔晴れ −20th Anniversary−』（KICG-8928）
定価：3,300円（税込）
・対象期間：2025年12月17日（水）〜2026年1月4日（日）23：59迄
・リクエスト応募期間：2026年1月5日（月）〜2026年1月12日（月）23：59迄
・詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICG-8928/
▼購入者特典
・タワー：複製サイン＆コメント入りブロマイド（タワー限定絵柄）
・HMV：複製サイン＆コメント入りブロマイド（HMV限定絵柄）
・楽天ブックス：複製サイン＆コメント入りブロマイド（楽天限定絵柄）
・KING E-SHOP：複製サイン＆コメント入りブロマイド（KING E-SHOP限定絵柄）
・メーカー特典：複製サイン＆コメント入りブロマイド（対象店舗は後日発表）
・Amazon：メガジャケ
■「笑顔晴れ（みんなのうたver.）」
NHK「みんなのうた」2025年12月-2026年1月放送
配信：https://king-records.lnk.to/egaobare_minnanouta
▼NHK「みんなのうた」放送情報
初回放送月：2025年12月〜2026年1月
『笑顔晴れ』
うた：横山だいすけ
作詞：もりちよこ
作曲：あいあい
アニメーション：るるんぶ
【テレビ】総合（火・木・日） 10:55〜11:00
【テレビ】E テレ（月・水・金） 8:55〜9:00／（火）12:45〜12:50
【ラジオ】ラジオ第２
【ラジオ】FM
※変更となる可能性もございます
※みんなのうた公式サイトで最新の放送予定ご確認ください
