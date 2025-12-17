周りと差がつく「デザイントップス」→ なんと【ユニクロ】に売ってた、、！

ダークトーンで沈みがちな冬コーデの気分転換を図りたいとき、頼りになるのが “ひとクセ” あるトップスたち。実は【ユニクロ】にも、大人が取り入れやすいデザイン性のあるトップスが揃っています。今回は、素材の表情を生かした立体的なセーターから、ディテールに工夫を凝らした一枚まで、日常に無理なくなじむラインナップをご紹介。周りと差をつけてくれそうな「デザイントップス」を、ぜひ冬のワードローブに迎えてみて。

ケーブル編み × フードで表情と立体感をプラス

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットケーブルパーカ」\1,990（税込・セール価格）

ケーブル編みセーターにフードを足したデザインが、カジュアルななかにもほどよい上品さを添える一枚。公式オンラインストアによると「チクチクしにくく、やわらかい肌ざわり」で、心地よく過ごせそう。マシンウォッシャブル仕様でお手入れが簡単なのも使いやすいポイントです。

ショート丈 × ジップデザインで今っぽさアップ

【ユニクロ】「スフレヤーンフルジップカーディガン」\2,990（税込・セール価格）

「ふんわりとしたやわらかな肌ざわりのリブ編み」（公式オンラインストアより）のニットカーディガン。首元まで続くジップがさりげないエッジをプラス。ジップを少し開ければ首まわりにほどよいゆとりが生まれ、閉めれば端正な表情に変化するのも魅力です。すっきりとしたショート丈が今っぽく、ボトムスを選ばずバランスよく着こなせそう。

シックな配色のフェアアイル柄セーター

【ユニクロ】「フェアアイルクルーネックセーター」\2,990（税込・セール価格）

一点投入でパッと着こなしを盛り上げるなら、クラシックなフェアアイル柄を選ぶのも一つの手。セーターながら、ショート丈 × ボクシーシルエットで重たく見えにくいデザインです。裾のスリットがさりげない抜け感をつくり、ワイドなボトムスにも合わせやすそうなのが魅力です。シックな色合わせだから派手になりすぎず、冬の装いに上品な華やぎを添えてくれるはず。

スカーフで首元のイメージチェンジが楽しめる！

【ユニクロ】「カシミヤリラックスVネックセータースカーフつき」\9,990（税込・セール価格）

控えめなVネックに同素材のスカーフを添えたデザインが、シンプルななかにほどよい変化を生む一枚。スカーフを結べば首元に表情が生まれ、外せばすっきり整った印象に。カシミヤ100％ × リラックスシルエットで、かしこまりすぎず上質さをまとえそうです。落ち着いた色味の全5色展開から、今の気分に合うカラーをセレクトして。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K