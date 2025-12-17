『恋人たちの予感』ビリー・クリスタル、ライナー監督死亡の連絡受け自宅に駆けつけていた
息子に殺害されたとみられるロブ・ライナー監督と妻のミシェルさん。『恋人たちの予感』（1989）などでライナー監督とタッグを組み、プライベートでも親しかったビリー・クリスタルが、事件後ライナー監督の自宅に駆けつけていたようだ。また監督は、この日生きていれば、バラク・オバマ元米大統領夫妻と会う予定だったという。
【写真】ロブ・ライナー監督とビリー・クリスタルがタッグ！『恋人たちの予感』場面写真
ライナー監督夫妻は、現地時間12月14日、米ロサンゼルスに自宅にて遺体で発見され、後に次男のニックが両親の殺害容疑で逮捕された。TMZによると、遺体を発見した娘のロミーは、警察に通報後、両親と親しいビリー夫妻に連絡していたようだ。
DailyMailによると、ビリーと妻のジャニスが駆けつけた際、救急隊員が遺体の処置をしていたといい、警察が現場を封鎖した後は、顔を覆い、涙をぬぐうような仕草を見せる2人の様子が、付近で目撃されていたそうだ。
なお、ライナー監督はこの日、本来ならバラク・オバマ元大統領との会合を予定していたようだ。15日に『ジミー・キンメル・ライブ』に出演したミシェル・オバマ夫人が、「私達は何年も前からの知り合いで、あの夜、つまり昨夜、会う予定でした。そうしたら、あのニュースが入って来たんです」と明かした。
ライナー監督は熱心な民主党支持者として知られるが、共和党のドナルド・トランプ大統領はTruth Socialにて、ライナー監督は「トランプ錯乱症候群（TDS）と呼ばれる重篤で執拗、頑固な病で心を蝕まれ、周囲に怒りをぶつけていたために」亡くなったと綴り、物議を醸していた。オバマ夫人は、「これだけは言わせてください。ロブとミシェル・ライナーは、一部の人とは異なり、最も誠実で勇気のある人たちです。常軌を逸しているわけでも、気がふれたわけでもなく、非常に情熱的な人達でした。勇気が乏しい時代にあっても、自らが大切にすることに対し、行動を起こす覚悟があった。家族を大切にし、この国と公平性、公正さを大切にしていた」と訴えた。
