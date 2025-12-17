¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º¡¢½é¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»ºîÉÊ¡Ø¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º 30¼þÇ¯µÇ°º×@ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼31¼þÇ¯µÇ°Æü¤ËÇÛ¿®·èÄê
¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼31¼þÇ¯µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë12·î21Æü¤Ë½é¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»ºîÉÊ¡Ø¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º 30¼þÇ¯µÇ°º×@ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö²»¸»ºîÉÊ¡Ø¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º 30¼þÇ¯µÇ°º×@ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤Ï¡¢ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Î¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤Ç¤¢¤ë2024Ç¯12·î21Æü¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯µÇ°Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤òÁ´¶Ê¼ýÏ¿¡£¡Ö±Ê±ó(¤È¤ï)¤Ë¡×¤ä¡Ö¤Ò¤È¤ê¡×¡Ö¥ß¥â¥¶¡×¡¢ÇÐÍ¥¤Îºæ²í¿Í¤¬MV¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ÖÅìµþ¥¹¥ð¡¼¥È¡×¤ä¡¢¥¢¥«¥Ú¥é¤È¼Çµï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥¢¥È¥ê¥«¥ë¥é¥¤¥Ö¤Î³Ú¶Ê¤â¥é¥¤¥Ö²»¸»¤È¤·¤Æ´®Ç½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î21Æü19»þ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ä2026Ç¯¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÖG31¤«¤é¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò¡×¤¬¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÈ¯É½¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️¥é¥¤¥Ö²»¸»ºîÉÊ¡Ø¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º 30¼þÇ¯µÇ°º×@ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù
2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Á´¶ÊÇÛ¿®¡§https://kmu.lnk.to/G30th_Budokan_Digi
¢§¼ýÏ¿¶Ê¡¡
01¡¡¤Ò¤È¤ê
02¡¡·¤¤ÏÍú¤¤¤¿¤Þ¤Þ
03¡¡°ì¶Ú¤Îµ°À×
04¡¡F.R.I.
05¡¡24/7
06¡¡¥ß¥â¥¶
07¡¡³¹³Ñ - on the corner -
08¡¡¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ì¤Ð
09¡¡º½»þ·×
10¡¡ÅßÊª¸ì
11¡¡Åìµþ¥¹¥ð¡¼¥È
12¡¡Tonight
13¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÎø¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë
14¡¡t.4.2.
15¡¡BOO¡Á¤ª¤Ê¤«¤¬¶õ¤¯¤Û¤É¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Á
16¡¡¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·
17¡¡Slow Luv
18¡¡Promise -a cappella-
19¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¶ÊÄ´¹¥¤
20¡¡Tiger Rag
21¡¡Moon glows (on you)
22¡¡I Want You
23¡¡Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â ¡ÁWherever you are¡Á
24¡¡À±¶õ¤Î5¿Í¡ÁWE HAVE TO BE A STAR¡Á
25¡¡Deja Vu
26¡¡In This Room
27¡¡°¦¤Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¹¥¿¡¼
28¡¡1, 2, 3 for 5
29¡¡°¦¤Î²Î
30¡¡LOVE MACHINE
31¡¡Mi Amorcito
32¡¡±Ê±ó(¤È¤ï)¤Ë
33¡¡ÌóÂ«¤Îµ¨Àá
34¡¡À±¶ý¤Î³¹
35¡¡Love me! Love me!
36¡¡»ø¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º
37¡¡SING!!!!!
38¡¡¥Ñ¡¼¥ë
◾️LIVE Blu-ray & DVD¡Ø¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥ººä¥Ä¥¢¡¼2025 ¡ÈG30¡É¡Ù
2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
¹ØÆþ¡§https://kmu.lnk.to/G30_live
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/Gospellers/G30/
¢§»ÅÍÍ¡¡
¡¦Blu-ray ¢¨½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Î¤ß¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
10,450±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËKSXL-360
¢¨Blu-ray¤Ï½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Î¤ß¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ¡£½é²ó»ÅÍÍ¤Îºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÄÌ¾ï»ÅÍÍ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ±ÇÁü¡§ÆóÂåÌÜ¤Á¤¯¤ï¤Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä Gos Quiz TV SHOW
¡¦DVD [¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ ¢¨´°Á´À¸»º¸ÂÄê]¡¡
9,350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËKSBL-6394¡Á6395
¢¨DVD¤Ï´°Á´À¸»º¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¡£¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ¡£ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ±ÇÁü¡§ÆóÂåÌÜ¤Á¤¯¤ï¤Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä Gos Quiz TV SHOW
¢§¼ýÏ¿¶Ê¡¡¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¡Blu-ray¡¦DVD¶¦ÄÌ
01¡¡Dear my girl
02¡¡Fly me to the disco ball
03¡¡F.R.I.
04¡¡¥ß¥â¥¶
05¡¡¥é¥ô¡¦¥Î¡¼¥Ä
06¡¡Golden Age ¡Á⻩⾦À¤Âå¡Á
07¡¡Forever & More
08¡¡Åìµþ¥¹¥ð¡¼¥È
09¡¡Tonight
10¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÎø¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë
11¡¡t.4.2.
12¡¡BOO¡Á¤ª¤Ê¤«¤¬¶õ¤¯¤Û¤É¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Á
13¡¡¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·
14¡¡Slow Luv
15¡¡À±¶ý¤Î³¹
16¡¡Promise - a cappella -
17¡¡reborn
18¡¡Hiding Place
19¡¡¤¤¤í¤Ï 2010
20¡¡24/7
21¡¡·¤¤ÏÍú¤¤¤¿¤Þ¤Þ
22¡¡°ì¶Ú¤Îµ°À×
23¡¡LOVE MACHINE
24¡¡½ª¤ï¤é¤Ê¤¤À¤³¦ 2009
25¡¡±Ê±ó(¤È¤ï)¤Ë
26¡¡¥Ñ¡¼¥ë
27¡¡ÌóÂ«¤Îµ¨Àá
28¡¡FIVE KEYS
29¡¡¤Ò¤È¤ê
30¡¡VOXers
¢§ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ / ÆÃÅµÆâÍÆ
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¡¦SonyMusicShop¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦Amazon.co.jp¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È¡ÊÁ´5¼ï¤Þ¤È¤á¤Æ¤ªÅÏ¤·¡Ë
¡¦¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º±þ±çÅ¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëB3¥Ý¥¹¥¿¡¼
¢¨¾åµ¤ÏÁ´¤ÆÍ½Äê»ö¹à¤Ë¤Ä¤¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
◾️¡ã¥´¥¹¥Ú¥é¡¼¥º¥³¥ó¥µ¡¼¥È2026 in Naeba¡ä
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¿·³ã¡¦ÉÄ¾ì¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥Ö¥ê¥¶¡¼¥Ç¥£¥¦¥à
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
ÎÁ¶â¡§Á´ÀÊ»ØÄê 8,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§00¡Á
¾ÜºÙ¡§https://www.gospellers.tv/news/detail/11335
