1985年、ニューハンプシャー州のベアブルック州立公園近くの森で狩りをしていた男性が、大型ドラム缶の中から女性と少女の白骨遺体を発見した。

司法解剖の結果、2人はともにネイティブ・アメリカンの血を引く白人で、1977年から1981年の間に撲殺されたと判明した。



女性は23〜33歳、少女は5〜11歳と推定されたが、身元は特定できなかった。その後15年が経過した2000年5月、同じ森から新たに2人の女児の腐乱死体が発見された。この4人の被害者は誰で、なぜ同じ場所に捨てられたのか。長く謎に包まれていたこの事件の真相に迫る。

40年近い時を経てDNA鑑定が導き出した犯人

事件発生から30年以上が経過した2017年1月、捜査当局はDNA型鑑定により重大な発見をする。4人の被害者のうち、他の3人と血縁関係のなかった2番目の女児が、ボブ・エヴァンスという人物の実子であることが判明したのだ。エヴァンスは2002年にカリフォルニアで妻を殺害し遺体をバラバラにした罪で服役中、2010年に獄中死していた。

その後の調査で、エヴァンスの本名はテリー・ペーダー・ラスムッセンであり、彼には複数の家族を捨てたり殺害したりした暗い過去があることが明らかになった。1975年には最初の妻との間に設けた4人の子供への虐待により逮捕されていた。

1981年には別の女性と交際を始め、後に彼女と生後6ヶ月の娘を連れて失踪。女性は彼に殺害されたと推察されるが、遺体は現在も見つかっていない。

さらに2019年6月、捜査当局はラスムッセンの娘以外の3人の身元が判明したことを発表した。彼らはロサンゼルス近郊に住んでいたマリリース・エリザベス・ハニーチャーチ（1954年生）とその娘たち、マリー・エリザベス・ヴォーン（1971年生）、サラ・リン・マクウォーターズ（1977年生）だった。

3人は1978年の感謝祭にハニーチャーチが母親と喧嘩別れしたのを最後に行方不明になっていた。当時ハニーチャーチはラスムッセンと交際しており、失踪時も彼と行動を共にしていたとみられている。

身元不明の遺体

2019年11月、ハニーチャーチとヴォーンの葬儀が執り行われ、身元が判明した3人の名前を記した新しい墓石が設置された。マクウォーターズは父方の家族が住むコネチカット州にて埋葬された。

なお、4体目の遺体はラスムッセンの実子であることは判明しているものの、その身元や実母が誰なのかは2025年9月現在も不明のままである。

