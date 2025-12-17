〈「30歳で引退して専業主婦になると本気で思っていた」横峯さくら（39）が4歳の長男を連れて家族3人で全国転戦を続ける“深いワケ”〉から続く

12月5日、茨城県・宍戸ヒルズカントリークラブ。「ファイナルQT（予選会）」を18位で完走して見事に来季前半戦の出場権を獲得した横峯さくら（39）の隣には、キャディで夫の森川陽太郎（44）の姿があった。しかし、ここ1年の2人の“関係性”は激変の連続だった。

通算23勝、2009年には賞金女王にも輝いた横峯が、森川氏と結婚したのは11年前のこと。のちにキャディも任せるようになった夫に一度は「ゴルフの権限を100％渡す」という異例の決断をしたものの、その後「やはりゴルフは自分で決めるしかない」と考えを180度変えたという。

横峯さくらさんと夫の森川陽太郎さん ©文藝春秋 撮影・志水隆

横峯はここ数年、キャディを務める夫の森川氏と共に全国を転戦するツアー生活を続けている。国内は北海道と沖縄を除きほぼすべて車移動で、4歳になる長男も基本的には一緒だ。 つまり2人は24時間365日、生活も仕事も共にする夫婦である。そんな“密着生活”が円満に回る理由は、横峯の「生活に対するスタンス」にある。

横峯は家の中のことに関してほとんどこだわりを持たず、森川氏が決めたことを追認するような関係ができあがっていた。

「もともと私は、自分で計画を立てたりするのが得意なタイプじゃないんです。家のことも基本的には夫が決めてくれて『うん、わかった』という感じですから」（横峯）

生活においては夫が主導権を握り、妻はそれに身を委ねる。この「判断を任せる」という形が、横峯にとって最も心地よいバランスとして成立していたのだ。

「自分の領域」と思っていたゴルフについて「権限を100％渡してほしい」と言われ…

だが、ゴルフとなると話は別だった。

生活にはこだわりがなかった横峯も、「ゴルフだけは自分の領域」という責任感があったという。しかしここ数年は成績が低迷し、見かねた夫から今年の夏ついに「1回ゴルフの権限を100％渡してほしい」と提案された。生活での「夫に任せる」というやり方をゴルフにも適用しようと試みた。

クラブ選びからマネジメントまで、権限を100％夫に委譲する。ドラマ『グランメゾン東京』にちなんで「ウィ、シェフ」を合言葉に、夫の指示に徹底的に従うことを決めた。当時の横峯は「権限を手放して本当に楽になった」「私はもともと言われたことをする方が得意なタイプ」と心から納得しているように見えた。直後の「北海道meijiカップ」でも9位タイに入るなど手応えはあった。

しかし、ほどなくして夫婦の間に不協和音が響き始める。

当時の様子を、森川氏は率直に振り返る。

「僕が全部決めるようになってからも、正直ずっと喧嘩していました。本人は“自分は自分の仕事を十分頑張っている”という感覚だったと思うんですけど、僕から見ると“任せきり”に見えてしまって。微妙な話なんですけど、お互いにずっと違和感がありました」

どこか歯車が噛み合わない。そんなある日、試合帰りの車内で口論になり、森川氏がポツリとこう言った。

「さくらは『やってる』って言うけど、本当は甘えてると思う」

「権限を渡してほしい」と言われてその通り従っていた横峯の立場を考えれば反発してもおかしくない言葉だが、その言葉は横峯の胸に深く刺さった。

「しばらくしてさくら自身が『あ、分かったかも』と腑に落ちたような表情をしたんです。そこからさくらは“やっぱり自立して自分でやろう”という方向に、気持ちがパッと切り替わったんだと思います」（森川氏）

「頼りすぎると甘えになってしまうので…」

気持ちが切り替わった矢先、それを試されるような「偶然」が訪れた。

10月の「富士通レディース」の選考会で、ベビーシッターが見つからなかったのだ。

「この時、夫には息子の面倒を見てもらったんです」（横峯）

夫に子供を預け、仕方なくハウスキャディを起用して臨んだその選考会で、横峯は8アンダーを叩き出し、なんと45人中トップで通過して本戦切符をつかみ取った。

クラブ選びもコースの攻め方もすべて森川氏が決めていた状況から、すべて自分で判断して決めなければならない状況に突然追い込まれたが、好結果が出たことで夫婦で決めた権限移譲への疑念が頭をよぎる。その感触を確かめるために翌週の「NOBUTA GROUPマスターズGCレディース」でも、彼女はあえてハウスキャディを選んだ。そしてこの試合でも予選を通過してポイントを積み上げることに成功したのだ。

それにしても、これは皮肉な話である。

10年かけて夫婦で築き上げ、一度は「これだ！」と確信したはずのシステムが、「シッターが見つからない」という日常のハプニング1つで覆ってしまったのだから。だがその計算外の出来事が、横峯に「自立」の重要性を思い出させたというわけだ。

そうして迎えたファイナルQT。キャディは森川氏が務めることになったが、コースごとの戦略も1打ずつのクラブ選びもほとんど横峯自身が決断した。

「グリーン上で少し迷った時に聞くくらいでした。頼りすぎると甘えになってしまうので、チームとして必要なところは意見を聞きつつ、最終的には自分で判断して戦う。そのバランスを大事にしました」（横峯）

全てを委ねるという荒療治を経験したうえで、改めて自分で決めることを選んだ横峯の言葉には、以前とは違う重みがあった。

「ツアーでも緊張やプレッシャーは感じますけど、今週はそれとはまた違う種類のプレッシャーがありました。その中で、自分の中で“ちゃんと戦う”と決めて、18ホールを戦えたと思います。自分との対話がうまくいっていないと、スコアが崩れた時に、どんどん下を見てしまう。そうならないように、感情と向き合いながらプレーしていくことだと思っています」（横峯）

18ホールを回る中で、「嫌だな、怖いな」と思う感情が出てくる場面は必ずある。それでも嫌だという感情と向き合って、自分の責任でクラブを選び、スイングを信じて打つ。それが今の彼女の「戦う」定義だ。

この変化を、傍らで見守る森川氏はこう分析する。

「これまでは僕が目標を決めて、その方向へ背中を押して“一緒にやっている”ような感覚でした。でもそれを“自分のために、自分でやる”という形に、もう一段ちゃんと切り替えていこう、という話をしました」

夢は「夫と子どもと3人で優勝写真を撮りたい」

かつて「30歳くらいで引退して専業主婦になる」と本気で考えていた少女は、アメリカツアーで家族帯同で戦う選手たちを見て衝撃を受け、40歳になった今も現役を続けている。

今回のQT会場にも託児所が用意されていたことに、横峯は深く感謝していた。

「私自身だけでなく、これから若い選手たちが結婚や出産を考えた時に、『預けられる選択肢がある』というだけで、ゴルフを続けられると思える。その選択肢があること自体が大切だと思っています」（横峯）

ママさんゴルファーのパイオニアとしての矜持ものぞかせつつ、視線は来季へと向いている。

「まずは、年間を通してしっかり1年間戦ってみたい。その先に、上位だったり、優勝だったりが見えてくればいいなと思っています」（横峯）

横峯はいつか夫と子どもと3人で「優勝写真」を撮りたいと言っていた。夫婦の形を10年かけて築き上げてきた2人は来季、その集大成となる一枚の写真を撮るため、これからも家族での旅は続く。

