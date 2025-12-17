15日に告示された静岡･富士市長選挙。新人4人による戦いとなりました。人口減少への対策や富士駅周辺の再整備など候補者の訴えは…。



3期12年勤めた小長井義正市長の任期満了に伴う富士市長選挙。現職は不出馬を表明。



立候補したのは届け出順にいずれも無所属で新人の4人です。前回選は無投票当選だったため8年ぶりの選挙戦となります。



伊東市の田久保真紀前市長の学歴詐称疑惑の問題もあって、出馬会見の際には地元記者クラブに学歴の証明書を見せる一幕もありました。





浜松市、静岡市に次いで県内で人口3番目の富士市。そのかじ取り役は誰になるのか！？今回の選挙で大きな争点となっているのが「まちづくり」です。富士市は、人口減少が著しく、2010年には26万人を超えていたものの、現在は25万人を下回っています。今後、2050年には20万人を割ると予想されています。現状に市民は…。（富士市民）「もう少し活気のあるまちにしてほしい。せっかく富士山もあって、いいところいっぱいあるから」（富士市民）「富士はこれといった人が集まるような施設がないと思う。人が集まるような施設とか作ってほしいなと思う」ここは富士駅。駅の北口には商店街がありますが、郊外への商業施設の進出が続いたほか、建物の老朽化も進み空き店舗が目立つ状態に。90年以上この商店街に店を構えるそば店です。市の中心部の衰退に危機感を募らせています。（そば食事処 金時 時田 大嗣さん）「だんだん落ち目になってきましたが、各お店が頑張ってきたんですけど、雰囲気的に駅前が寂しい感じになっているので」その富士駅北口周辺で、今、動き出したのが再整備計画です。6月から工事が始まっていて、飲食店や専門学校マンションなどが入る複合施設が2029年に完成する予定です。時田さんは、再整備を進めることで富士市全体が勢いづくことを望んでいます。（そば食事処 金時 時田 大嗣さん）「今の状況を打破するには、こういう形（再整備）でやってもらうしかないし、非常に期待してます。（富士駅が）富士市の玄関口として、富士市の顔として位置づけられているので、人の流れとか、にぎやかな街というか、人がいたくなるような街になってほしい」ただ、駅前のにぎわいづくりには課題も…。富士駅と新幹線がとまる新富士駅は約2キロ離れていて、長年、交通面が不便だと指摘されているのです。市は2025年から自動運転バスの試験運行を始めるなど、富士駅と新富士駅間の交通アクセスを模索しています。（富士市民）「（富士駅と新富士駅が）つながってないと不便は感じると思います」（富士市民）「駅が一緒だと、とても助かる。一個にしていただければ、ショップなど、みんなが集まって遊べるような場所がちょっとずつできると思うので」富士市をどのように活気づけるのか。候補者たちは…。元市議の一条義浩氏は、市議を6期務めた経験から観光や産業など4つの重点施策を掲げています。（元市議 一条 義浩 候補･55歳）「富士山に次ぐ象徴的な観光施設を、この富士市に誘致、民間投資を呼び込むことによって、観光都富士市としても確立していくことをお約束します」元中学校教諭の金指祐樹氏は若者が戻ってきやすい、安心して暮らせる街を目指したいと訴えています。（元中学校教諭 金指 祐樹 候補･48歳）「観光客がたくさん乗りたくなるような次世代モビリティで、富士山が見えて、それによって観光の起爆剤になるそんな（富士駅、新富士駅の）接続の仕方にしたい」元市議の市川真未氏は、海外の民間企業で働いた経験と市議としての実績を生かし、世界に誇れる富士市にしたいと話しています。（元市議 市川 真未 候補･37歳）「移動したくなる道にするべきだと思っていて、（富士駅と新富士駅の）距離を生かして、一歩降り立ってそのまま別の場所に周遊したくなる、そのきっかけの場にしたいなと思います」元市議の小沢映子氏は、子供や女性、高齢者などの様々な生きづらさに寄り添う街を目指したいと訴えています。（元市議 小沢 映子 候補･67歳）「新富士駅と富士駅を身延線でつなぐ。観光だってなんだって元気になるんですよ。これは絶対やっていかなければ、富士市の未来を考えたらないと思います」富士市の未来を占う市長選挙の投開票は21日に行われます。