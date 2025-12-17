サッカーJ2モンテディオ山形の育成や普及事業などを行う公益社団法人県スポーツ振興21世紀協会の臨時総会が17日、山形市で開かれ、協会の解散が承認されました。事業はモンテディオが主体に新たに設立する一般社団法人が引き継ぎます。



公益社団法人県スポーツ振興21世紀協会は、1998年、モンテディオ山形の運営母体として県などが設立し、2014年に株式会社となったトップチームの運営から外れました。現在は、モンテディオのアカデミー活動が主な事業で、小学、中学、高校の各年代の人材育成を行っています。





県スポーツ振興21世紀協会 高橋徹 理事長「Jリーグからアカデミーの活動はトップチームと一体となった運営が望ましいと指摘を受けて事業をモンテディオ山形が 新しく作る団体に譲渡することにした」協会は、スポーツクラブ運営などの事業も譲渡し、解散することを決定し、臨時総会で承認されました。モンテディオの礎を築いた協会は、1月31日をもっておよそ30年の役目を終えます。県スポーツ振興21世紀協会 高橋徹 理事長「県民のチームとして定着してきているのでみなさんに応援してもらえるようなチームとしてさらに上を目指してほしい」協会が壌渡するアカデミー部門などの事業は、12月設立予定のモンテディオが主体となって運営する、一般社団法人に引き継がれます。