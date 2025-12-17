〈“変態”発言、オールヌードや過激な絡み、幼少期の苦悩も…「自分が壊されていっちゃうんじゃないか」“サブカル女子”だった二階堂ふみ（31）が国民的女優になるまで〉から続く

12月17日に最終回を迎えるドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）。妖艶なストリッパー・リカを演じて存在感を見せたのが、二階堂ふみ（31）だ。近年は『SHOGUN 将軍』（Disney＋、2024年）への出演やカズレーザーとの結婚も話題になった。

二階堂ふみは20歳になると、自分にできることはないかと考え、児童養護施設での活動を始めた。この頃に出演したのが、戦時中を生きる女性の姿を描いた『この国の空』（2015年）である。

苛烈な沖縄戦を経験した祖母は、戦争について積極的に語ることはなかったが、二階堂自身は戦争を意識しながら映画を観ることが多かったという（『文學界』2015年9月号）。

一番の「アイコン」だった祖母との別れ

ファッショナブルだった祖母は、幼い頃から二階堂にとって一番の「アイコン」だった（VOGUE JAPAN 2024年5月30日）。上京した彼女を応援し続け、母親との間を祖母が取り持ったこともあった。今も祖母のおさがりの服を大切に着ている。

音楽と戦争をテーマにした朝ドラ『エール』のオーディションに臨んだのも、祖母が音楽を聴くと楽しそうな顔をしていたから。このとき、祖母はアルツハイマーを発症していた。

その後、2022年に他界。二階堂は祖母の思いを受け継いでいきたいと語っている。

〈「そういう祖母の優しい生き様みたいなものが、自分もそういう優しさを広げていけるようになれたらいいよなって本当思って」（『アナザースカイ』2023年10月21日）〉

二階堂ふみに“一番変化をもたらした”出会い

二階堂にとって人生が変わるような大きな出会いがあったのは22歳のとき。縁あってフェレットと暮らすようになった。動物と暮らすのは、これが初めてだった。

〈「人生で一番変化をもたらした出来事だと思います。生きる上での優先順位が変わり、自分が何を選択するのかということを改めて考え、生活スタイルから食事まで全て変わりました」（ciiron TOKYO 2024年10月2日）〉

感情豊かなフェレットと暮らすうちに、自分は知らぬ間にこのような動物たちを搾取する側にいることに気付いた。大好きだった洋服も、動物の犠牲の上に成り立っていたことを知ってショックを受けたという（FRaU the Earth 2022年11月23日）。

〈「極端なことを考えたとき、地球にとって人間は存在しないほうが幸せなのかなって思っちゃうんです」（ELLE 2021年3月19日）〉

2021年に『徹子の部屋』に出演したときは、ペットショップで売れ残っていた犬や保護犬、猫4匹を引き取り、フェレットと合わせて7匹の動物と暮らしていると語っている。

考えを深めて、行動する。動物愛護だけでなく、アクティビスト（活動家）として環境問題や沖縄の問題、人権、フェミニズムなどについても発信をするようになった。2020年に『紅白歌合戦』の司会に起用されたときは「アンチレイシズム（反人種差別）」と書かれた指輪をつけていた。

「自分を好きになれない」というコンプレックス

何よりも動物に自分自身が救われた。二階堂はずっと「自分を好きになれない」というコンプレックスを抱えていたが、動物と暮らすことで解消されていったという。

〈「動物のことや環境のことを考えた選択をしていると、だんだん自分の選択に自信がついてくるんですね。無知だった私が動物と出会い、たくさんの気づきを得ることで世界が開けたし、なによりずっとコンプレックスに感じていた『自分を好きになれない』という悩みまですべて解消されましたから」（FRaU the Earth 前出）〉

動物と暮らして気づいたこと

ずっと自分に自信を持つことができず、常に挑戦的でファイティングポーズをとっていた。自分の未熟さゆえのフラストレーションを抱えていたが、未熟であることが認められなかった。そうした葛藤が、10代の頃の激しい言動や作品選びに反映されていたのかもしれない。ネットでの中傷で傷つくことも数知れずあった。

しかし、動物と暮らしていると、そんなことは言っていられない。

〈「動物と暮らすようになって気づいたのが、自分自身がまず安定していないと、動物と一緒の暮らしはできないんですね。それは経済的にも精神的にも。だからこそ自分の生活を見直すようになりましたし、動物福祉や環境問題について勉強することで、心が豊かになれた実感もあります」（HUFFPOST 2022年12月7日）〉

現在は定期的にカウンセリングにも通い、メンタルを保つようにしているという。

アクティビストというと、0か100、白か黒、善か悪かという苛烈な言動をイメージしがちだが、彼女はそういう立場を慎重に避けている。自分の価値観を押し付けることもない。

〈「むしろ異なる価値観の人たちと意見交換をしながら、手を取り合って一緒に考えていきたい。異なる視点のおかげで気付かされることもたくさんありますから」（HUFFPOST 前出）〉

動物のことを考えて、肉と乳製品を食べないが、ヴィーガンじゃないとダメとは思わないし、食肉自体も悪いことではないと考えている。モラルや倫理は時代によって移り変わっていく。白か黒かではない「グレーゾーンの世界」に生きているから問題解決は容易ではない（ciiron TOKYO 前出）。だからこそ「知る」ことが大事だと二階堂は言う。

〈「『そういう見方もあるんだ』と知ることで、社会をより多角的に捉え、物事を立体的に見ることができるようになれば、誰かに寄り添えるようになるし、そういう人が増えれば、大きな話ですが、戦争もなくなる気がするんです」（mi-mollet 2023年10月14日）〉

『SHOGUN 将軍』に出演したことをきっかけに、日本の伝統文化にも目が向くようになった。海外進出ではなく、いい意味での「保守性」を大事にしたいとも語っている（FRaU 2024年3月19日）。彼女自身、新しい価値観を知ろうとしている。

「いつか素敵なパートナーの方と…」

最新作は広瀬すずと共演したカズオ・イシグロ原作の映画『遠い山なみの光』。長崎を舞台に、戦争と原爆が背景になっている物語である。ここでも入念にリサーチを重ねた。

〈「やはり、我々は過去を背負っているのだと感じてもらえたらうれしい。作品内でも当時の偏見が少し描かれていますが、差別とは無知から来るもの。だから、『知る』ということが非常に大切だと思います」（GINZA 2025年8月24日）〉

二階堂が目指すのは、少しでも「明るい世界」だ。かつて『徹子の部屋』で結婚観について問われたとき、「いつか素敵なパートナーの方と、明るい世界を作っていくために活動できる方と、一緒になれたらな」と語っていた（2021年4月9日）。きっと、そんなパートナーを見つけたのだろう。

