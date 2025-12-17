ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）が12月17日に最終回を迎える。視聴率は低迷しているが、三谷幸喜の青春時代の体験をベースにシェイクスピアの諸作品やドラマ『淋しいのはお前だけじゃない』（1982年、TBS系）などを取り入れたストーリーは、簡単に「失敗作」と言い切れない味わいがある。

真っ赤なワンピースで大胆な姿を披露、現在の夫とのツーショットも…二階堂ふみ

そんな中、妖艶なストリッパー・リカを演じて存在感を見せたのが二階堂ふみだ。第1話では真っ赤な衣装で艶然とストリップダンスを披露し、最終回の1話前である第10話では『マクベス』のマクベス夫人よろしく、菅田将暉演じる主人公・久部を唆して破滅の道へと導いた。最終回ではどんな姿を見せてくれるだろうか。



ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』完成披露試写会での二階堂ふみ（31） ©時事通信フォト

二階堂ふみは、もはや日本を代表する女優の一人と言って差し支えないだろう。

16歳での快挙、大河や朝ドラで国民的女優に

映画『ヒミズ』でヴェネツィア国際映画祭のマルチェロ・マストロヤンニ賞（最優秀新人賞）を受賞したのが16歳のとき。数多くの映画とドラマに出演し、大河ドラマ『西郷どん』（NHK、2018年）や連続テレビ小説『エール』（NHK、2020年）ではヒロインを演じた。

オールヌードや過激な濡れ場も辞さない一方、『VIVANT』（TBS系、2023年）や『Eye Love You』（TBS系、2024年）のような人気作にも出演する。オーディションを受けて挑んだ『SHOGUN 将軍』（Disney＋、2024年）は国際的に高い評価を得た。

今年はお笑い芸人、カズレーザーとの結婚発表も話題を巻き起こした。『西郷どん』で共演した鈴木亮平に「感性のバケモノ」と評された女優はどのように生まれたのだろうか。

“サブカル女子”と呼ばれた10代

二階堂のフィルモグラフィーには個性的な監督の作品が多い。特に10代から20代前半にかけてはその傾向が顕著だ。

14歳のときにヒロインに大抜擢されたのは役所広司の初監督作『ガマの油』で、その後も『劇場版 神聖かまってちゃん ロックンロールは鳴り止まないっ』の入江悠、『ヒミズ』と『地獄でなぜ悪い』の園子温、『悪の教典』の三池崇史、『四十九日のレシピ』のタナダユキ、『ほとりの朔子』の深田晃司、『私の男』の熊切和嘉、『渇き。』の中島哲也、『味園ユニバース』の山下敦弘などと仕事をしている。現在の国民的なポピュラリティとは程遠い作品群だが、いかにも二階堂ふみらしいラインナップである。

10代の二階堂をメディアは「サブカル好き女子」「不思議キャラ」「こじらせ女子」と呼んだ。彼女が当時ツイッター（現在は閉鎖）で明らかにしていた「好きなものリスト」を見ると、そう呼びたくなるのもわかる。

憧れの俳優はブリジッド・バルトー、ジーナ・ローランズ、高峰秀子、スティーヴ・ブシェミ、好きな映画監督はエリック・ロメール、興味を示していた作品は『江戸川乱歩全集 恐怖奇形人間』や『ゴーストワールド』などのカルト映画、音楽はクラッシュ、イギー・ポップ、ラモーンズ、愛読書は室生犀星、ハイデガー、嶽本野ばら……。サブカル女子の面目躍如たる並びである（女子SPA！ 2013年9月23日）。

幼少期には手塚治虫の『火の鳥 望郷編』を読んで衝撃を受けたとも語っている。詳しい説明は省くが、とんでもない問題作である（COM版なのか、マンガ少年版なのかどっちだろう）。

「物心ついたときから」女優への憧れ

早くから身も心も女優だった。女優になりたいと思っていたのは「物心ついたときから」（シネマトゥデイ 2009年5月23日）。映画が好きだった母親の影響だった。

12歳でフリーペーパーのモデルにスカウトされたときは「映画に出られる！」と思ったという。16歳のときには「女優さんほど素敵な職業はない」と言い切り、役を演じることは「魂のぶつけあい」だと表現している（Deview 2011年4月15日）。

「変態とお仕事したい」「私も変態です」

二階堂のエキセントリックさを代表するのが「変態」発言だ。17歳の頃のインタビューでは次のように語っている。

〈「私はもっと『変態』とお仕事がしたい。（中略）心臓も内臓も脳味噌までもその現場に浸食されたいから、のめり込ませてくれる変態と仕事がしたい」「かく言う私も変態です」（『週刊朝日』2012年2月24日号）〉

連続爆破魔を演じた『脳男』（2013年）で、17回もキスシーンのやり直しを命じた瀧本智行監督を「変態」と呼び、『蜜のあわれ』（2016年）の石井岳龍監督を「紳士的な変態」と称する（『文學界』2016年5月号）。自分の好きな「変態」たちに囲まれ、ハイペースで映画に出演し続けていた。

沖縄で生まれ、12歳のときに古着屋でスカウト

1994年、沖縄県那覇市生まれ。幼少期は映画が友達だった。小学生の頃は友達を作るのが苦手で、いつも一人で過ごしていた。時間を持て余していた娘に、母は自分の好きな映画を観させてくれた。

11歳のとき両親が離婚。金銭的にも苦しい生活を余儀なくされた。二階堂は当時について、「とにかくちょっとしんどかったですね。そのまま地元に居続けると、自分が壊されていっちゃうんじゃないかなっていう気持ちがあった」と振り返っている（『突然ですが占ってもいいですか？ 2時間SP』 2021年12月22日）。

ヨーロッパの古い映画の影響で古着が好きになった。ロリータファッションにも傾倒していたことがある。まわりからは完全に浮いていた。12歳のときにスカウトされたのは、大切な居場所にしていた古着屋でのこと。現在の事務所からのスカウトは渡りに船だった。

「不思議ちゃんイメージは脱却できたから…」

沖縄と東京を行き来しながら仕事をするようになった。上京して都立の高校に通い、はじめて友達と遊んだり、恋をしたりしたことは、彼女にとって視野が広がる大きなターニングポイントになったという（Numero TOKYO 2015年2月13日）。

「不思議ちゃん・天然ちゃんイメージは脱却できたから、そろそろサブカルとかこじらせっていう類のイメージを脱却したいな☆」

ツイッターにこう書いたのは19歳のとき。一浪して慶応義塾大学総合政策学部に合格して、「テニスの王子様」サークルに入ったりした後のことだ（すぐに辞めたらしいが）。

そして20歳になると、ある意識が芽生えるようになる。（つづく）

（大山 くまお）